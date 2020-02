Klaudia Fiolová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní 500-ročná kniha učí deti, ako sa správať. Dokazuje, že niektoré veci sa asi nikdy nezmenia

Knižka slúži aj pre dospelých a obsahuje cenné rady ohľadom toho, ako by sa mali ľudia správať v spoločnosti.

Detská knižka z 15. storočia — Foto: British Library/Public Domain

BRATISLAVA 27. februára - Spoločnosť a doba sa mení každým storočím, ale je tu niečo, čo sa snáď nikdy nezmení. Veľakrát sa hovorí, že múdrosti starých materí sú nadobudnuté tisícročnou skúsenosťou predkov. Niečo na tom určite bude a to, že je to pravda dokazuje aj anglická detská knižka z 15. storočia, ktorá obsahuje rady, ako sa deti majú správať v spoločnosti.

Detská knižka plná rád, ktorá neslúži len pre deti

Knižka s názvom Lytille Childrenes Lytil Boke, čo v preklade znamená Malá knižka pre malé deti, pochádza z 80-tych rokov 15. storočia. Súdiac podľa obsahu knižky, museli rodičia v tom období riešiť podobné situácie s detičkami, ako riešia mnohí aj teraz. Výtlačok je venovaný ako deťom, tak aj ich rodičom, aby vedeli, ako sa majú správať na kráľovskom dvore a medzi šľachtou.

„Nešpárajte si v ušiach, alebo v nose,“ radí príručka malým deťom. Kniha obsahuje aj ďalšie rady ako sa správať pri stole, napríklad by nemali vypľúvať jedlo, alebo grgať. „Deti by nemali pľúť ponad stôl a nemali by grgať, ako keby mali fazuľu v krku,“ uvádza múdra 500-ročná knižka. Všetky rady by sa mohli používať aj pri súčasnom stolovaní, kedy rodičia upozorňujú svoje ratolesti na podobné neslušné správanie.

Zaujímavé je však aj upozornenie: „nešpáraj sa nožom v puse,“ tu nám zostáva dúfať, že dnešné deti si bežne len tak nože do úst naozaj nestrkajú.

Kniha obsahuje veľmi špecifickú radu, ktorá platí aj v súčasnosti

V knihe našli jednu veľmi trefnú vetu, ktorá znie nasledovne: „Nebuď príliš chamtivý, keď prinesú syr.“ V dnešnej dobe by sa to mohlo preformulovať na sladkosti. Maškrtenie patrí medzi obľúbené činnosti nielen detí, ale aj dospelých. Autor knihy upozorňuje aj na to, že slušnosť a dodržiavanie etikety nesúvisí so sociálnym postavením.

Ako informuje český portál Novinky.cz, táto detská kniha je súčasťou projektu Discovering Children's Book, ktorý sa venuje objavovaniu detských knižiek v rôznych storočiach.