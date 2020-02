Dobré noviny

Včera o 20:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Režisérka Svine: Nakrúcanie bolo odporné. Niektorí herci dokonca úlohu vo filme odmietli

Sviňa vypredáva kiná. Žiadny iný slovenský film nedosiahol pri svojej premiére viac ako 100-tisíc divákov, podarilo sa to až teraz.

BRATISLAVA 27. februára – Sviňa vypredáva kiná. Žiadny iný slovenský film nedosiahol pri svojej premiére viac ako 100-tisíc divákov, podarilo sa to až teraz. Tento primát patrí snímke nakrútenej podľa bestselleru Arpáda Soltésza. V štúdiu Dobrých novín Milan Buno privítal Marianu Čengel Solčanskú, ktorá spolu s Rudolfom Biermannom napísala scenár a film aj zrežírovala.

Ako uviedla, pôvodne pritom chcela nakrúcať film s pracovným názvom Proces o Jozefovi Tisovi, Alexandrovi Machovi a Ferdinandovi Ďurčanskom, no na ten pred rokom nedostala peniaze z Audiovizuálneho fondu. „Myslím si, že ten film je veľmi potrebný,“ tvrdí.

Pri písaní scenára bola skeptická

V čase jej frustrácie jej zatelefonoval Biermann, či by neskúsili ponúknuť komerčným televíziám projekt z novinárskeho prostredia. „Tak som napísala filmovú poviedku a dala ju prečítať môjmu mužovi. Prečítal to a povedal ‚Veď to je opajcovaný Soltész‘,“ smeje sa režisérka. Sviňu preto začala čítať, pričom sa ozvala Biermannovi, že sa treba dohodnúť s Arpádom Soltészom a skúsiť to adaptovať.

Ako tvrdí samotná režisérka, pri písaní scenára bol skeptická a mala pocit, že to robia pre veľmi úzku skupinu ľudí. Na druhej strane, Biermann mal veľké očakávania: „Mávala som také stavy, že som mu chcela dať najavo, aby bol racionálnejší. Povedať mu ‚Nečakajte od toho viac ako 50-tisíc ľudí, nie je to film ako Únos. Nie je to taký typ žánru, nešpliecha tam krv, nevybuchujú autá.‘.“

Nebolo to príjemné nakrúcanie, priznáva

Vzhľadom na tému a predlohu to nebolo príjemné nakrúcanie. „Z takého projektu sa nedá tešiť. Nejaká radosť z tvorby tam absentovala,“ priznáva režisérka, ktorá nakrúcanie dokonca nazvala až odporným. A hoci má projekt hviezdne herecké obsadenie na čele s Jozefom Vajdom, Danom Heribanom či Dianou Mórovou, dve herečky rolu riaditeľky resocializačného centra, ktorú stvárnila práve Mórová, predtým odmietli. Čengel Solčanská si pri písaní scenára pri jednotlivých postavách často predstavuje konkrétnych hercov, no tí mladí väčšinou prechádzajú kastingom.

Z filmu prýštia emócie, za čo režisérka dáva najväčšiu zásluhu výbornej predlohe. „Ja som mala výborné noty. Tá kniha je skvelá,“ tvrdí. Najhodnotnejšie na Svini je podľa nej to, že je pravdivá: „Tá emócia, s ktorou to autor písal, nie je vykalkulovaná.“

Ak by každý robil, čo môže, žili by sme v krásnej krajine

Čengel Solčanská má z filmovania najradšej prípravné fázy, ako tvrdí, premiéru si užiť nevie. „Ja sa na svoje filmy nemôžem pozerať. Svoj každý film vidím poslednýkrát na kontrolnej projekcii a potom už nikdy v živote,“ vysvetľuje. Na záver má malý rituál – scenár páli v babkinom sporáku. Scenár Svine však ešte takýto osud nepostihol, keďže režisérka čaká na koniec distribúcie. „Ten film mi už nepatrí. Patrí ľuďom,“ hovorí.

Vlnu záujmu vzbudil pred tromi rokmi už film Únos, ktorý režírovala taktiež Čengel Solčanská a ktorý rozhýbal aj spoločnosť a onedlho prišlo aj k zrušeniu Mečiarovych amnestií. „Viete, čo je na tom krásne? Že to vlastne nie je moja zásluha. To je zásluha tých ľudí," myslí si filmárka. „To, že sme použili žánrový jazyk a a že sme rozprávali ten príbeh spôsobom, ktorý je ľahko čitateľný a divácky atraktívny, to je len časť toho, čo sme preto mohli spraviť," povedala.

„Ak by sme každý robili to, čo máme a to, čo môžeme, tak by sme žili v krásnej a dobrej krajine,“ vysvetľuje. Svoj názor na to, čo sa deje v spoločnosti, sa rozhodla dať najavo prostredníctvom filmu.

Autorka úspešných kníh

Mariana Čengel Solčanská však nie je iba filmovou režisérkou. Okrem iného napísala aj štyri knihy.Zaujímavý je životopis Milana Rastislava Štefánika s menom Generál, a to najmä postavou rozprávača, ktorým bol Edvard Beneš. Prečo sa rozhodla, že príbeh jedného z najznámejších Slovákov vôbec prerozpráva tak?

Pôvodne mala napísaný príbeh Generála, ktorý nefungoval preto, pretože Štefánik nie je dramatická postava. „Opisovať dobrodružstvá muža, nech boli akokoľvek úžasné a veľké, je vlastne veľká nuda. Písať o Štefánikovi, že všade bol, všetko videl a všetko dosiahol, ale to je riedke, to nie je príbeh. On v sebe neobsahuje drámu, lebo o nič neprišiel vo svojom živote. Nič nestratil, všetko, na čo siahol, sa mu podarilo,“ vysvetľuje autorka. Potrebovala preto nájsť niekoho, kto tú drámu obsahuje.

Jánošík je zatiaľ jej poslednou knihou, pričom vyšiel iba koncom minulého roka. Čengel Solčanská pripomína, že Juraj Jánošík nebol žiaden hrdina a chcela tak trochu ľuďom otvoriť oči. „Hrdina je ten, čo ho chytil,“ hovorí.

Čo sa týka filmov, pripravuje už spomínaný film Proces, v septembri sa chystá na adaptáciu románu Hany Lasicovej Slúžka a na pláne má aj filmovú rozprávku s pracovným názvom Zakliata jaskyňa.

Viac sa dozviete vo videorozhovore.