Snúbenec sa s ňou rozišiel, pretože vraj bola „príliš tučná". Mladá žena sa dnes stala Miss Veľkej Británie

Všetko zlé je na niečo dobré. Keď sa s Jen Atkin rozišiel snúbenec kvôli jej váhe, myslela si, že jej svet sa skončil. Nakoniec nazbierala sily a dnes je kráľovnou krásy Veľkej Británie.

Jennifer Atkin. — Foto: Instagram/jenatkinuk

LEICESTER 27. februára - „Si príliš tučná,“ s týmito slovami sa s Jennifer Atkin rozišiel snúbenec. Zrazu sa tak mladá žena potýkala so životnou krízou. Na druhej strane to pre ňu bol odrazový mostík, ako mohla začať lepší a zdravší život.

Tvrdo na sebe pracovala a dostalo sa jej zaslúženej odmeny - bola korunovaná za najkrajšiu ženu vo Veľkej Británii. Pred dvoma rokmi jej ručička na váhe ukazovala 112 kilogramov. Dnes Miss Veľká Británia váži 60 kíl.

Vľavo: V čase, keď mala najviac kíl, vpravo: nedávna fotka. Foto: Instagram/jenatkinuk

Je šokovaná a šťastná

„Stále som z výhry šokovaná. Som tak šťastná, že to neviem ani opísať. Skutočne tomu nemôžem uveriť,“ povedala Jen pre New York Post. „Keď som s tým začala, bolo to len pre trochu zábavy. Netušila som, ako ďaleko to zájde. Výhra podčiarkuje koniec dlhej a zložitej, ale zároveň aj úžasnej cesty,“ priznala.

Hoci jej telo prešlo radikálnou zmenou, tvrdí, že ostala takou, aká bola. „Nemyslím si, že by sa moja osobnosť zmenila, myslím, že mi to pomohlo,“ dodala. „Porotcovia mohli vidieť, aká som v skutočnosti,“ myslí si mladá žena.

Jen tvrdo pracovala a výsledok je úžasný. — Foto: Instagram/jenatkinuk

Dnes má novú lásku

Keď prvýkrát stretla svojho bývalého priateľa, vážila 90 kíl. Víkendy trávili v pyžamách a pochutnávali si na množstve jedla. Plánovali, že sa vezmú, no keď pribrala, rozhodol sa ich vzťah ukončiť.

Kráľovná krásy, ktorá znovu našla lásku, to dnes vidí inak: „Keď sme sa rozišli, bola som zničená, ale nakoniec to bola tá najlepšia vec, ktorá sa mi stala.“