Riaditeľka Ikaru: Ročne nám príde viac ako 400 rukopisov. Tieto žánre sú medzi Slovákmi najobľúbenejšie

Hosťom najnovšieho podcastu Knižný kompas bola riaditeľka vydavateľstva Ikar, ktorá porozprávala o zákulisí vydavateľskej činnosti. Aké žánre majú Slováci najradšej, prečo sú knihy drahé a koľko rukopisov denne príde vydavateľstvu? Dozviete sa v najnovšom podcaste Knižný kompas od vydavateľstva Ikar.

Na snímke riaditeľka vydavateľstva Ikar Valéria Malíková a moderátor podcastu Knižný kompas Milan Buno. — Foto: Adn

BRATISLAVA 27. februára - „Tip na dobrú knihu môže prísť odhocikiaľ. Štandardne nám rukopisy posielajú samotní autori, ale máme aj skautov, ktorí knihy na vydanie vyhľadávajú,“ hovorí v podcaste Knižný kompas o tom, ako si vydavateľstvo Ikar vyberá knihy jeho riaditeľka Valéria Malíková. Každý jeden deň príde do vydavateľstva minimálne jeden rukopis, štandardne je to približne 400 rukopisov ročne. Špecializovaný tím ľudí následne posúdi, či je rukopis vhodný na vydanie alebo nie.

Keďže táto časť podcastu bola špeciálne vytvorená aj z otázok poslucháčov, riaditeľka Ikaru odpovedala aj na to, čo vás zaujímalo. Okrem iného prezradila aj to, prečo a ako ťažko sa slovenské knihy predávajú do zahraničia a vymenovala tých pár „šťastlivcov“, ktorým sa to predsa len podarilo. Dozviete sa však napríklad aj to, aké žánre sú na Slovensku najpredávanejšie.

Vypočujte si podcast Knižný kompas, ktorý pripravil a moderuje literárny publicista Milan Buno:

Podcast Knižný kompas od vydavateľstva Ikar