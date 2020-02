Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ona bola väzenkyňa, on jej dozorca. Spoločne ušli z tábora v Severnej Kórei

Väznená žena ušla so svojím dozorcom. Ten myslel na všetko. Dobrovoľne sa prihlásil na nočnú smenu, zbalil dva batohy a prestrihol káble k bezpečnostným kamerám.

Ilustračné foto — Foto: Pixabay/peteranta

PCHJONGJANG 27. februára - V Severnej Kórei vládne dynastia Kimovcov pevnou rukou. V totalitnej krajine stále funguje desivá mašinéria pracovných táborov. Len malej hŕstke sa podarí z tábora utiecť, prežiť to a porozprávať o svojom príbehu.

Pripravený zomrieť bez strachu

„Vedel som, že mám len jednu noc. Keď to nezvládnem, chytia ma a zabijú,“ hovorí 26-ročný Jeon Gwang-jin. „V momente, keď som bol pripravený zomrieť, ničoho som sa nebál,“ spomína Jeon, bývalý strážca severokórejského detenčného tábora Onsong, ktorému sa podarilo utiecť z krajiny. Neutiekol však sám. Vzal so sebou väzenkyňu Kim, ktorú do tej doby strážil.

Severokórejský líder Kim Čong-un (uprostred) počas návštevy na posvätnej hore Pektu. Foto: TASR/AP

„Moje srdce bilo ako zbesilé. Nikdy v histórii Severnej Kórey sa nestalo, aby väzeň a strážca ušli spoločne,“ priznala žena britskému serveru BBC, ktorý sa s dvojicou po ich úteku stretol. Meno väzenkyne kvôli jej bezpečnosti server zmenil.

Sama pomáhala ľuďom utekať

Jeon a Kim sa prvýkrát uvideli v máji 2019. Poznali sa len dva mesiace. Jeon bol 10 rokov viazaný vojenskou službou a komunistickou ideológiou. Túžil sa stať policajným dôstojníkom KĽDR. Zmarila mu to skutočnosť, že so svojimi koreňmi nemal žiadnu šancu – jeho rodičia boli len obyčajní farmári. „V Severnej Kórei potrebujete peniaze,“ povedal s dodatkom, že bol z toho frustrovaný.

Kim nemala ilúzie o režime už dávno. Pomáhala ľuďom utekať do Číny. Zarábala pomerne dobré peniaze. Za sprostredkovanie kontaktov medzi dezertérmi z KĽDR a ich rodinami, ktoré v krajine zostali, sama skončila vo väzení.

Keď ju raz nachytali s nezablokovaným telefónom, nepodarilo sa jej podplatiť dôstojníkov a už druhýkrát bola zatknutá. Preto ju čakal prevoz do prísnejšieho zariadenia. V čase, keď sa zoznámila s Jeonom, mala stráviť viac ako štyri roky v tábore Čongori.

Bod zlomu

Jeon a Kim si dobre uvedomovali, že ich životy sa nachádzajú v momente, v ktorom sa pre nich všetko zmenilo. Jemu sa rozsypal životný sen a ilúzia, ona sa bála, že väzenie tentokrát neprežije. Dokonca uvažovala o samovražde.

V tábore, kde Kim čakala na prevoz, stráž a väzni majú zákaz pozerať sa navzájom do očí, takže ich zoznamovanie prebiehalo pomaly. Jeon vedel o jej niekdajšej „práci“ a dôvode, prečo ju poslali za mreže. Staral a o ňu a rozprával sa s ňou cez zatvorené dvere jej cely.

„Rád by som ti pomohol. Vo väzenskom tábore môžeš zomrieť,“ hovoril jej. Ona sa bála, že ide o pascu: „Konfrontovala som ho, pýtala som sa: ‚Nie si špión?‘.“ On podľa jej slov stále dookola tvrdil, že nie je. Keď jej ukázal fotografie svojich príbuzných, ktorí žijú od vojny v 50. rokoch v Južnej Kórei, získal si jej dôveru.

Naplánovaný útek

Jeon myslel na všetko. Dobrovoľne sa prihlásil na nočnú smenu. Prestrihol káble k bezpečnostným kamerám, zbalil dva batohy a k jej cele položil topánky. O polnoci ju zobudil.

Spoločne vyskočili z okna. Čakalo ich však veľa nástrah. Museli sa vyhýbať strážnikom a psom, prejsť cez ryžové polia a prebrodiť rieku Tumen, kde číhali severokórejskí a čínski pohraničiari.

Vojaci, KĽDR. Foto: Pixabay/StillWZ

Držal ju za ruku

Cez rieku sa brodili tak, že odvážny muž držal jednu ruku vo vzduchu, v ktorej mal zbraň, aby sa nepremočila. V druhej držala za ruku Kim, ktorá nevedela plávať. Ona ho z plných pľúc prosila, aby sa vrátili. Myslela si, že to nezvláda. „Keď sa vrátime, obaja zomrieme. My ale radšej zomrieme tu, nie tam," spomína Jeon na to, čo jej povedal.

Následne sa tri dni schovávali v horách v Číne, kým sa im nepodarilo požičať si telefón, aby využili jej kontakty, zavolali si pomoc a opustili územie Číny.

Ona chce zostať v Južnej Kórei, on hľadá nový život v USA

„Cítim sa previnilo, že som utiekla, aby som mohla žiť," povedala Kim pre BBC. V KĽDR nechala svojho exmanžela, ktorý sa znovu oženil, keď bola prvýkrát vo väzení, a ich dve deti. „Láme mi to srdce," dodala.

Kim chce zostať v Južnej Kórei, Jeon však plánuje hľadať nový život v USA. Prehovára ju, aby odišla s ním, lenže Kim sa takého života bojí - nevie po anglicky.

„Keď sa obzriem späť, všetci sme žili vo väzení. Nikdy sme neboli schopní ísť, kamkoľvek sme chceli, robiť, čo sme chceli. Severokórejčania majú oči, ale nevidia, majú uši, ale zatiaľ nepočujú, majú ústa, ale nemôžu hovoriť,“ uzatvoril Jeon.