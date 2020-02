TASR, Dobré noviny

Vyniesli rozsudok v kauze zmenky. Kočner a Rusko dostali takéto tresty

Senát Špecializovaného trestného súdu rozhodol v kauze zmeniek TV Markíza.

Pavol Rusko a Marian Kočner — Foto: TASR/Pavel Neubauer, Jakub Kotian

PEZINOK 27. februára - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) uznal Mariana Kočnera a Pavla Ruska vinnými za falšovanie zmeniek TV Markíza. Odsúdil ich na 19-ročný trest odňatia slobody s maximálnym trestom stráženia. Kočner dostal aj peňažný trest 10 000 eur.

Rozsudok nie je právoplatný. Obaja obžalovaní požiadali po záverečnom slove o konanie v neprítomnosti, a tak si rozsudok osobne nevypočuli. Odsúdení avizovali odvolanie, bude tak rozhodovať Najvyšší súd SR.

Obžalobu posilnila Threema a výpoveď Tótha

Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu Emil Klemanič v odôvodnení rozsudku uviedol, že prepis komunikácie Kočnera cez aplikáciu Threema a výpoveď bývalého príslušníka SIS Petra Tótha výrazne posilnili obžalobu.

„Kto bol Tóth vieme. Zaznelo aj tu, že si zachránil svoju kožu. Je to možné. Takých svedkov bolo,“ skonštatoval Klemanič. Podľa neho však hovoril pravdu. Jeho výpoveď zostáva naďalej utajená, keďže sa týkala aj aktívnej trestnej veci, a to vraždy novinára Jána Kuciaka.

Zohľadnili vysoké sumy, ktoré si pýtali za zmenky

Klemanič vylúčil, že by Tóth s Threemou manipuloval, keďže vo výpovedi nespomínal sudcov, ktorých mal Kočner ovplyvňovať v civilnom konaní o zmenkách. „Nepoznal obsah Threemy. To je názor súdu,“ doplnil s tým, že z jeho výpovede vyšli sudcovia dobre.

„Potom prišla Threema. Môžeme citovať, ale nemá to zmysel,“ myslí si Klemanič. Poukázal na to, že si nepamätá, že by Kočner niekedy spochybnil obsah správ.

Pri výške trestu súd podľa jeho slov zohľadnil vysoké sumy, ktoré si za zmenky obžalovaní pýtali. Nárok na náhradu škody nebol Markíze priznaný vzhľadom na to, že skutočná škoda nevznikla, keďže zmenky neboli nikdy vyplatené.

Podajú odvolanie voči rozsudku

Neprávoplatne odsúdení Kočner a Rusko podajú odvolanie voči rozsudku. Potvrdil to ich obhajca Marek Para. Výšku trestu vníma ako exemplárnu, nie celkom primeranú ani spravodlivú. O rozsudku svojich klientov oboznámi osobne.

Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Jána Šantu je rozsudok akceptovateľný. Hovorí o víťazstve nad nezákonnosťou a bohorovnosťou. Po verdikte upozornil, že vyhrali bitku, ale je pred nimi ďalšia dôležitá debata, pretože predpokladá odvolania. Šanta navrhoval obžalovaným 20-ročný trest odňatia slobody.

Splnomocnenec poškodenej Markízy Daniel Lipšic je mimoriadne spokojný s rozhodnutím súdu a aj s výškou trestu. Tresty označil za správne a spravodlivé. Prekvapilo ho, že si obžalovaní osobne nevypočuli rozsudok.

Proces od júla minulého roka

Proces s obžalovanými sa začal v júli minulého roka. Súd pojednával túto kauzu 24 dní. Kočner a Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Získali by tak 69 miliónov eur.

Kočner je obžalovaný i z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.

