Marián Balázs

Dnes o 20:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Novinár Valček: Po voľbách sa dozvieme, či SIS vedela o príprave Kuciakovej vraždy a mohla jej zabrániť

Kauzy Mariana Kočnera, ktorý je obvinený z vraždy Jána Kuciaka a aj v kauze zmenky TV Markíza, spejú do finále. Mariánovi Balázsovi o nich rozprával novinár Adam Valček.

BRATISLAVA 26. februára - Veľké kauzy Mariana Kočnera spejú do finále. Dianie priamo v súdnej sieni pravidelne sleduje aj novinár denníka SME Adam Valček. Ten sa zamýšľa aj nad tým, či sa vražde dvoch mladých ľudí, ktorí navvždy zmenili Slovensko, nedalo zabrániť.

Ako tvrdí Valček, kauza zmeniek je skôr technokratická a ekonomická kauza, kde veľmi nie je priestor na emócie, hoci pripúšťa, že Pavol Rusko, bývalý šéf Markízy, ktorý je obžalovaný spolu s Kočnerom, má „nábeh“ prezentovať sa emotívne.

Pri výsluchu rodín plakali aj novinári

V procese týkajúcom sa vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej však zažil aj emotívne momenty, hoci sa usiluje racionalizovať samotný proces a udalosti s ním spojené. „Prvý moment, ktorý bol pre mňa veľmi silný, bola výpoveď brata Jána Kuciaka. Bolo to pre mňa emotívne aj preto, lebo aj mne zomrel starší brat. Mal som také flashbacky,“ priznal v talškou KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom Adam Valček a dodal, že emotívne boli celé výsluchy rodín zavraždených: „Boli veľmi emotívne a doliehali aj na novinárovi. Treba otvorene povedať, že aj novinári plakali.“

Výpoveď nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra považuje v zásade za veľmi smiešnu, keďže často odpovedal „nie“ a že si nepamätá. „Aj na veľmi konkrétne otázky odpovedal ‚Nepamätám si‘ a bolo zjavné, že zamlčiava informácie. Tam padá otázka, či je to krivá výpoveď a či je za to trestnoprávne postihnuteľný,“ vysvetľuje a dodáva, že prokurátori to budú skúmať po uzavretí prípadu.

Inšpiratívna sila, hovorí o rodičoch Kuciaka a Kušnírovej

Pri rodičoch Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej hovorí o inšpiratívnej sile. „Keď tam vidíte sedieť rodičov Jána Kuciaka v takom láskyplnom objatí – oni sa v zásade väčšinu času držia za ruky. Je vidieť tú lásku. Pri Zlatici Kušnírovej zas vidieť tú obrovskú dávku sily, keď komunikuje s médiami, alebo sa postavila a komunikovala s obžalovanou Alenou Zsuzsovou a pýtala sa jej otázky. Tá sila je vzhľadom na vážnosť a tragickosť situácie naozaj obdivuhodná až inšpiratívna,“ tvrdí Valček.

Za druhý silný moment považuje Valček výpoveď Miroslava Kriaka. „Je to vlastne šéf komanda, ktoré sledovalo Jána Kuciaka aj mňa a ďalších kolegov na objednávku,“ hovorí. O sledovaní Kuciaka vraj hovoril pravdu, pri ostatných novinároch však zahmlieval a snažil sa situáciu zľahčovať. Pre zdravie spoločnosti je podľa Valčeka nevyhnutné, aby za sledovanie novinárov boli dotyční stíhaní a aby to neskončilo tak, že polícia na všetkých frontoch skonštatuje, „že to bolo v pohode a že to nie je žiaden trestný čin“.

Kontrasledovanie bolo podľa neho zrejme profesionálne

Deň pred vyhlásením rozsudku sa v médiách objavili správy, že sledované bolo aj komando Miroslava Kriaka. „Čestne musím povedať, že ja som sa túto informáciu dozvedel pred niekoľkými dňami, koncom minulého týždňa, v momente, keď bol môj právny zástupca nahliadať do vyšetrovacieho spisu,“ prezradil pre Dobré noviny Adam Valček.

Po dohode s právnym zástupcom sa Valček rozhodol, že informáciu posunie kolegom na spracovanie. Špekulovať o tom, kto za tým bol, ale nechce, pretože je to predmetom vyšetrovania a môže to byť predmetom utajenia. Považuje však za pravdepodobné, že kontrasledovanie bolo vykonávané profesionálne.

Vedela SIS o príprave vraždy?

Ak bolo kontrasledovanie profesionálne a ak boli zistenia dodané iným štátnym orgánom, naskytá sa vraj otázka, že udalosti viedli až k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Visí vo vzduchu nevyjadrená otázka, či Slovenská informačná služba vedela o príprave vraždy, či jej mohla zabrániť, a ak áno, prečo jej nezabránila,“ pýta sa Valček.

Zároveň si myslí, že keď bude po voľbách fungovať nový parlament a nový Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti SIS, téma znova ožije a dozvieme sa aj odpovede na otázky: „Voľby nejak dopadnú a tie voľby v zásade ovplyvnia aj nového riaditeľa SIS.“

Obrovská „Kočnerova knižnica"

Valček zároveň vysvetlil aj často používaný pojem „Kočnerova knižnica“. Ide o 70 terabajtov dát – na porovnanie, jeden celovečerný film má jeden-dva gigabajty v lepšej kvalite, pričom 70 terabajtov znamená, že takýchto filmov je tam 35 až 70-tisíc. Jeden človek nemá kapacitu to preskúmať.

„Tieto dáta pochádzajú, napriek názvu, ktorý môže indikovať, že ide o informácie, ktoré Marian Kočner zhromažďoval – pravda je taká, že časť Kočner naozaj zhromažďoval ako Gorilu alebo videonahrávku Dobroslava Trnku a Jána Počiatka zo šperkovnice – z vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka. Získala ich novinárska organizácia OCCRP. Keďže sa týkajú Slovenska a tohto regiónu, tak iniciovala vznik medziredakčného tímu novinárov, ktoré tieto dáta analyzujú,“ vysvetľuje investigatívec.

Ani novinári nevedia, čo všetko tam je

Dodáva, že ani sami novinári nevedia, čo všetko v tej knižnici je. „Keď sa niečo zistí, prebieha o tom otvorená diskusia medzi tímami, zvažujú sa všetky riziká, zvažuje sa aj verejný záujem – je tam množstvo zaujímavého obsahu, ale je irelevantný,“ hovorí.

O tom, či sa medzi dátami nachádzajú rozhovory Kočnera s ďalšími politikmi, špekulovať nechcel, hypoteticky to však vraj možné je. Valček zároveň pripomína, že v istom čase Kočner nebol vnímaný tak, ako je vnímaný dnes, a stretávalo sa s ním množstvo ľudí - aj s novinármi, pričom pre niektorých bol podľa neho aj informačným zdrojom.

Gro Kočerovho biznisu? Komunikácia

Ako sa k informáciám dostala organizácia OCCRP, to nevie. „Mám v úcte princíp, že aj oni chránia svoj zdroj,“ povedal. Má nejaké domnienky, ktoré však nechce prezentovať, ale pripomína, že ako uviedli v tlačovej správe, zdroj je anonymný a informácie získal legálnou cestou, čo dosť vymedzuje okruh, z ktorého pochádza.

K obrovskému množstvu komunikácie z Threemy Valček tvrdí, že gro biznisu Kočnera bola komunikácia s ľuďmi, vyhľadávanie „investícií“ a následne ich realizácia. „V tomto ponímaní považujem slovo investícia za eufemizmus, v podstate sa ukazuje, že všetky jeho investície spočívali v tom, že buď niečo lacno kúpil a niekoho okradol – teraz je vyšetrovaný za tri takéto prípady – čiže to vychádza tak, že veľkú časť dňa prepísal a prechatoval,“ myslí si novinár.

Pri vyšetrení kauzy Gorila je skeptický

Valček sa vyjadril aj k zmenám, ku ktorým došlo na polícii za rok a pol nového vedenia. Odišli najmä ľudia blízki už spomenutému Bödörovi. „Zmenilo sa pocitovo aj to, že kauzy, ktoré sa týkajú Mariana Kočnera, viac či menej napredujú. Treba však povedať, že to je zásluha aj prokuratúry,“ pripomína a dodáva, že tento rok budú podľa neho na Kočnera podané aj obžaloby v ďalších ekonomických kauzách. V pozitívnom zmysle sa vraj zmenila aj komunikácia policajného zboru, ktorá je otvorenejšia.

„Ale treba povedať, že niektoré veci ostali aj v negatívnom zmysle. Treba si uvedomiť, že nahrávka Dobroslava Trnku a Mariana Kočnera, kde sa Kočner správa k Trnkovi povýšenecky, to vyšetrovanie mesiace stálo bez zjavného vysvetlenia,“ zdôrazňuje. Myslí si, že sa to ešte bude vyšetrovať, otázne však podľa neho je, ako sa posunie vyšetrovanie Gorily – tam je veľmi skeptický, keďže sa vedú diskusie o zákonnosti nahrávky.

Viac sa môžete dozvedieť v priloženom videorozhovore.