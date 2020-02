TASR

Dnes o 15:58 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fortuna liga: Cmiljanič zo Slovana do Zlatých Moraviec, ViOn uzavrel káder

Slovenský futbalový klub ViOn Zlaté Moravce získal na hosťovanie do konca sezóny útočníka Borisa Cmiljaniča.

Na snímke vľavo Eric Davis Javier (Dunajská Streda) a Boris Cmiljanič (Slovan) — Foto: TASR/Michal Svítok

Zlaté Moravce 26. februára (TASR) - Slovenský futbalový klub ViOn Zlaté Moravce získal na hosťovanie do konca sezóny útočníka Borisa Cmiljaniča. Dvadsaťtriročný hráč prišiel z Admiry Wacker ako kmeňový hráč Slovana Bratislava. Realizačnému tímu bude k dispozícii už v ligovom zápase v Trnave.

ViOn po získaní tretieho útočníka už káder uzavrel, potvrdil v oficiálnej tlačovej správe. Cmiljanič je rodákom z Čiernej Hory, kde v miestnom Budučnost Podgorica odštartoval kariéru. Následne sa presunul do akadémie holandského PSV Eindhoven. Po dvoch rokoch zamieril do španielskeho klubu Huesca, hosťoval v B-tíme Levante a v roku 2018 sa upísal bratislavskému Slovanu.

Pôsobenie v Rakúsku pokazili zranenia

„O kvalitách Borisa Cmiljaniča sa nemusíme ani baviť. Ide o komplexne vybaveného a na svoj vek už skúseného útočníka. Je to náš tretí hrotový hráč, ktorého sme v zimnom prestupovom období získali. Je dobré, že je to zasa typologicky iný futbalista, takže máme ďalší variant. O Borisa sme mali veľký záujem aj v lete. Vtedy sa rozhodol pre rakúsku ligu. Plne sme to chápali a rešpektovali. Tešíme sa, že to vyšlo teraz v zime. Transfer bol síce veľmi náročný a komplikovaný, keďže Boris mal platné hosťovanie v Admire až do konca júna tohto roka. Bolo potrebné ho najprv zrušiť, aby sme následne mohli urobiť nové zo Slovana k nám. V celom procese bolo zainteresovaných niekoľko strán a to my, hráč, Admira, Slovan a matriky národných zväzov Slovenska i Rakúska. Poďakovanie patrí najmä Slovanu, ktorý bol pri tomto procese kľúčový, promptný a veľmi nápomocný. Týmto transferom sme definitívne uzavreli káder pre jarnú časť súťaže,“ povedal generálny manažér ViOn-u Marek Ondrejka.

Cmiljanič v Admire aj vinou zranení naskočil len do ôsmich duelov, v ktorých strelil jeden gól a pridal asistenciu. „Rakúsko hodnotím pozitívne, aj keď som sa, žiaľ, zranil. Som rád, že sme sa dohodli s ViOn-om na podmienkach hosťovania. Rád by som tímu pomohol k naplneniu cieľov. Klub poznám veľmi dobre, pretože už skôr sa riešil môj príchod, no vždy vyskočila lepšia alternatíva. Vybral si ma tréner, cítim, že to budú pozitívne mesiace,“ doplnil Cmiljanič.