Ľubomíra Somodiová

Ľudia nechápali, prečo slávny futbalista chodí s rozbitým mobilom. Jeho odpoveď je krásnou lekciou skromnosti

Je to úžasný chlap. Liverpoolska futbalová hviezda Sadio Mané, pochádza zo skromných pomerov. Nepotrpí si na drahé značky a posledné vychytávky. Radšej peniaze venuje tým, ktorý to potrebujú.

Mané má nový iPhone 11 s prasknutým displayom. — Foto: Tweitter/Liverpool FC

LIVERPOOL 26.februára - Fotka futbalistu Liverpoolu Sadia Maného, ktorý v rukách drží rozbitý iPhone, obletela internet. Ľudia sa čudovali, prečo si jednoducho nekúpi nový, keď v jednom z najlepších anglických klubov zarába nemalé peniaze.

Rozbité sklo? Žiaden problém

Sadio Mané si vďaka futbalu ročne prilepší o viac než 10 miliónov dolárov. Jeho fanúšikovia sa dokonca ponúkali, že mu kúpia nové ochranné sklo. Rozbité sklo na iPhone mu však vôbec neprekáža.

Myslí na druhých

Mané je skromný chlapík, ktorý pochádza z chudobných pomerov. Ešte pred tým, než svet obletela fotka jeho rozbitého iPhonu poskytol TeleDakar veľavravné interview. „Prečo by som mal chcieť 10 Ferrari, 20 diamantových hodiniek a dve prúdové lietadlá? Ako by to prospelo svetu? Hladoval som, pracoval na poliach, hrával bosý a nechodil do školy. Teraz môžem pomáhať ľuďom. Radšej staviam školy a dávam chudobným ľuďom jedlo alebo oblečenie,“ ozrejmil.

Sadio Mané. Foto: TASR/AP

„Navyše dávam 70 eur mesačne každému obyvateľovi z chudobného senegalského regiónu s cieľom prispieť k ich rodinnému hospodárstvu. Nepotrebujem mať luxusné autá, luxusné domy či výlety. Dávam prednosť tomu, aby moji ľudia mali aspoň malý kúsok z toho, čo mi život dal ,“ povedala Liverpoolska hviezda.

Nepotrpí si na drahých veciach

Nakoniec sa ukázalo, že drahý telefón si Mané neobstaral sám. Bol to darček od jeho spoluhráča Georginio Wijnaldu.

Zdroj:.latestly