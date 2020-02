TASR

Gönci chce podporiť infraštruktúru športov z eurofondov, chcel by pol miliardy eur

Slovenské športové hnutie chce využiť na rozvoj svojej infraštruktúry eurofondy.

Na snímke štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Jozef Gönci — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 26. februára (TASR) - Slovenské športové hnutie chce využiť na rozvoj svojej infraštruktúry eurofondy. V operačnom programe v období 2021–2027 chce požiadať o pol miliardy eur, tieto peniaze však nepôjdu na vrcholový šport, ale na mládež. V stredu to vyhlásil štátny tajomník pre šport Jozef Gönci.

Uviedol to na pracovnom stretnutí vedenia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) s predsedami a prezidentmi národných športových zväzov. „Analyzovali sme prostredie, akými dotáciami by sme ešte vedeli finančne podporiť športové hnutie a jeho aktivity a prišli sme k záveru, že jednou z možností je získať eurofondy na podporu športu. Zároveň sme však dostali odpoveď, že Brusel nebude podporovať vrcholový šport. Preto sme sa rozhodli ísť cestou cez vzdelanie, zdravie a rozvoj pohybových aktivít našich detí a mládeže,“ povedal Gönci.

Dobudovanie infraštruktúry na stredných a základných školách

Štátny tajomník spolu s vedením SOŠV by chceli využiť tieto peniaze na dobudovanie športovej infraštruktúry najmä na základných a stredných školách. „Chceme zabezpečiť, aby všetky mali nejaké telovýchovné zariadenia, ak nie vlastné, tak nejaké v spádovej oblasti. To znamená, že vstupujeme do práce a komunikácie so samosprávami a VUC-kami. Ak sú financované z európskych fondov, tak my si myslíme, že máme také isté právo na to, aby sme oslovili Brusel s našimi projektmi rozvoja pohybových aktivít pre deti a mládež,“ pokračoval.

Gönci kritizoval fakt, že v predchádzajúcom období sa nikto nevydal touto cestou. „Neviem, aký je dôvod a kto je zodpovedný za to, že to tu v posledných dvoch eurofondových obdobiach nebolo. Nejdeme hľadať zodpovedných ľudí, chceme si slušne sadnúť s Radou partnerstva, Združením samosprávnych krajov, Združením miest a obcí Slovenska a s nimi prerokovať veci. Máme to veľmi dobre rozbehnuté na úrovni komunikácie s Úradom podpredsedu vlády, ktorý reguluje eurofondy. Máme pripravené špičkové projekty a s tým ich ideme osloviť,“ uviedol.

Vykrytie modernizačného dlhu

Gönci by chcel eurofondmi vykryť takzvaný modernizačný dlh v hodnote približne 500 miliónov eur. „Máme urobenú pasportizáciu športových zariadení na Slovensku a nepreženiem, keď poviem, že vyše 40% základných a stredných škôl nemá telovýchovné zariadenie. Čiže cvičia napríklad na chodbách,“ uviedol Gönci pre TASR.

Peniaze by chceli čerpať v nasledujúcom období v rokoch 2021-2027. „Už s Európskou komisiou komunikujeme a jednoducho musíme mať široké ramená na to, aby sme to dotiahli. Posledné dve operačné obdobia nemal šport podporu, čo sa týka eurofondov, pričom okolité štáty budovali a dnes majú náskok. My to chceme dobehnúť, ale to, čo stihla Európa okolo nás, tak to sa v týchto operačných programoch už neobjavuje. My sa musíme prispôsobiť tomu, čo z Bruselu prichádza a rozumnou formou inštalovať naše vízie a projekty,“ dodal Gönci.