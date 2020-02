TASR

Dnes o 13:33 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Mladí vedci počas Science Slam SAV povedia, či bude pivo lacnejšie vďaka fyzike

Mladí vedci na podujatí Science Slam Slovenskej akadémie vied (SAV) v stredu od 18.00 h v Bratislave verejnosti vysvetlia, či bude pivo lacnejšie vďaka fyzike alebo ako tuky pomôžu zabehnúť maratón.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/Matan Segev

Bratislava 26. februára (TASR) – Mladí vedci na podujatí Science Slam Slovenskej akadémie vied (SAV) v stredu od 18.00 h v Bratislave verejnosti vysvetlia, či bude pivo lacnejšie vďaka fyzike alebo ako tuky pomôžu zabehnúť maratón. Sedem mladých vedcov a vedkýň bude verejnosti vysvetľovať, prečo porozumieť vede nie je žiadna veda.

TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková. Ide o predstavenie vedeckých disciplín naprieč ústavmi SAV s cieľom zrozumiteľne, pútavo a odľahčene predstaviť vedu z perspektívy mladých ľudí, ktorí sa jej zapálene venujú.

Chcú ukázať, že vedecká prezentácia nemusí byť iba suchý monológ

„Radi by sme ukázali, že vedecká prezentácia nemusí byť len suchý monológ. Oceňujeme odvahu našich rečníkov a rečníčok, ktorí vystúpia zo svojej komfortnej zóny, pretože stoja pred výzvou podať témy zrozumiteľne a nezachádzať príliš do detailov. Práve aj to má inšpirovať divákov, aby si informácie o danom výskume, ktorý ich zaujal, dohľadali alebo sa spýtali rečníka priamo po podujatí,“ povedala organizátorka podujatia Simona Oľhová.

Prvotný impulz organizovať Science Slam pochádza z úspešného Science Slam Masarykovej univerzity v Brne. „Minulý rok sme si mnohé odskúšali a veríme, že vďaka spätnej väzbe od divákov to ešte dokážeme vylepšiť. Na udalosti pracujeme ako tím zložený z Mladých vedcov SAV naprieč oddeleniami a tvoríme tak nové prepojenia ústavov, ktoré by inak nevznikali,“ dodala Oľhová. Vstup na podujatie je zadarmo.