Liga majstrov: Mertens vyrovnal Hamšíkov rekord, Barcelonu vykúpil Griezmann

Futbalistom FC Barcelona to na ihriskách súperov vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov príliš nejde.

Na snímke belgický útočník Neapola Dries Mertens oslavuje gól — Foto: TASR/AP

Neapol 26. februára (TASR) - Futbalistom FC Barcelona to na ihriskách súperov vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov príliš nejde. Pred utorkovým súbojom v Neapole zvíťazili z ôsmich zápasov iba raz a z triumfu sa netešili ani v úvodnom dueli osemfinále na pôde Neapola. Domáci vybojovali remízu 1:1, ktorá im dáva šancu do odvety na Camp Nou.

„Partenopei" nastúpili bez slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku, ktorý nebol ani na lavičke náhradníkov. Do vedenia ich poslal v 30. minúte Dries Mertens, belgický stredopoliar strelil 121. gól v drese Neapola a vyrovnal rekord Mareka Hamšíka. Ten potreboval na to potreboval 520 zápasov, Mertensovi stačilo o 212 menej.

Neapol musí v Barcelone streliť minimálne gól

Radosť z historického zásahu mu však prekazilo zranenie členka, pre ktoré musel v 54. minúte vystriedať. Barcelona navyše krátko po tom vyrovnala zásluhou Antoineho Griezmanna. „Po taktickej stránke sme boli takmer perfektní, hrali sme ako tím, no mrzí ma výsledok. Jedna chyba nás pripravila o skvelý výsledok,“ citovala trénera Neapola Gennara Gattusa televízia Sky.

Gól Barcelony pre Neapolčanov znamená, že ak budú chcieť pomýšľať na postup do štvrťfinále, na Camp Nou musia streliť minimálne gól. „Nič sa neskončilo, o svoje sny budeme bojovať. Bude to náročné, ale pôjdeme do toho naplno a pokúsime sa postúpiť,“ dodal Gattuso.

Horúca hlava Čiľana Vidala

Barcelonu trápia problémy v ofenzíve, keď jej do konca sezóny chýba útočník Luis Suarez aj krídelník Ousmanne Dembele. Núdzová posila z Leganes Martin Braithwaite nemôže nastúpiť v Lige majstrov.

V Neapole sa tak v útoku predstavil Čiľan Arturo Vidal a na zápas nebude spomínať v dobrom. V 89. minúte najprv „skosil“ Maria Ruiho, následne sa s nám dostal do konfliktu a od hlavného rozhodcu Felixa Brycha inkasoval dve žlté karty naraz.

V odvete 18. marca si tak nezahrá. „Žltá karta za faul je jedna vec, ale tá druhá už bola príliš. V takýchto momentoch sú emócie normálne a mal by sa rešpektovať temperament hráčov,“ uviedol tréner Barcelony Quique Setien.

V odvete aj bez Busquetsa

Toho mrzela slabšia efektivita v závere zápasu, ale napriek tomu verí v postup svojich zverencov: „Po vyrovnaní to domáci otvorili, ale neboli sme schopní skórovať. Hrali dobre a nebolo jednoduché sa presadzovať, no verím, že máme dobrú východiskovú pozíciu.“

Vynikajúci zápas odohral Sergio Busquets, ktorý diktoval tempo a vyslúžil si honor muža zápasu. „Bolo to náročné, Neapol hral skutočne výborne, najmä v prvom polčase. Zvolili dobrú taktiku a mali sme problém nájsť voľné miesto,“ povedal pre uefa.com Busquets. Ani on sa nepredstaví v odvete pre kartový trest. „Nemôžme sa na neho spoľahnúť, ale nemám obavy, pretože máme dosť riešení,“ dodal Setien.

V Taliansku sa očakávalo predstavenie Lionela Messiho v meste, ktoré pred desaťročiami pobláznil jeho krajan Diego Maradona. Na štadióne San Paolo sa však gólovo presadil jeho kolega z útoku Griezmann. "Prišli sme zvíťaziť, hrali sme na víťazstvo, ale nestačilo to. Súper dobre bránil a vytláčal nás z pozícii. V druhom polčase sa mi podarilo získať viac priestoru a vyústilo to vo vyrovnanie," skonštatoval francúzsky reprezentant.