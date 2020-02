TASR

Dnes o 12:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pre sociálne slabých vyzbierali v Trenčíne 220 bicyklov, kolobežiek a odrážadiel

V Trenčianskom obchodnom centre vyzbierali v charitatívnej zbierke Bicykel do každej rodiny počas 23 dní 220 bicyklov, odrážadiel a kolobežiek.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Trenčín 26. februára (TASR) – V Trenčianskom obchodnom centre vyzbierali v charitatívnej zbierke Bicykel do každej rodiny počas 23 dní 220 bicyklov, odrážadiel a kolobežiek. Po renovácii ich v marci odovzdajú sociálne slabším rodinám, niektoré poputujú do detských domovov.

S projektom prišlo obchodné centrum (OC), záštitu nad ním prevzalo mesto Trenčín. „Tento projekt sme rozbehli preto, aby sme zomkli ľudí pre dobrú vec. Bicykle sú v dnešnej dobe už pomerne bežným dopravným prostriedkom, ktorým jazdia ľudia do práce, školy, alebo na výlety. Uvedomujeme si však, že stále je množstvo rodín, ktoré takúto možnosť nemajú. Práve to sme chceli zmeniť,“ uviedol riaditeľ OC Rastislav Korenka.

Vyzbierané veci poputujú do dvoch detských domovov

Medzi darovanými bicyklami nechýbajú zachovalé retrokúsky, horské či trekingové bicykle, ale aj cyklovozík pre deti s príslušenstvom. Do projektu sa zapojili najmä Trenčania, ale aj obyvatelia zo širokého regiónu, ktorí neváhali cestovať do krajského mesta. Približne 20 až 30 dopravných prostriedkov už má za sebou potrebný servis, ďalšie to ešte čaká. Väčšina z nich je v relatívne dobrom stave.

Projekt vyvrcholí v polovici marca, kedy darované bicykle odovzdajú sociálne slabším rodinám. Desiatky rodín tak budú môcť naštartovať jarnú cyklistickú sezónu vďaka ľuďom, ktorí neváhali prispieť na správnu vec. Dopravné prostriedky, ktoré sa nepodarí umiestniť do rodín, poputujú do dvoch detských domovov.

„Opäť sa ukázalo, že v Trenčíne žijú dobrí ľudia. Nielen preto, že priniesli veľké množstvo bicyklov. Trenčania si chcú navzájom pomôcť, a to je to najdôležitejšie,“ myslí si trenčiansky viceprimátor Patrik Žák.