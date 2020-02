TASR

ME v biatlone: Vozár si želá v Raubiči podobné umiestnenia ako na MS

Bieloruské stredisko Minsk-Raubiči privíta v dňoch 26. februára až 1. marca majstrovstvá Európy v biatlone.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Minsk-Raubiči 25. februára (TASR) - Bieloruské stredisko Minsk-Raubiči privíta v dňoch 26. februára až 1. marca majstrovstvá Európy v biatlone. Na podujatí sa predstaví spolu deväť slovenských pretekárov, chýbať budú obe sestry Fialkové, ktoré sa sústredia na Svetový pohár.

Šampionát sa mal pôvodne uskutočniť v estónskom meste Otepää, no tamojší organizátori sa trápili s nepriaznivými snehovými podmienkami a tak v strede februára podujatie preložili do Bieloruska.

Zmenil sa aj program

Zmenil sa aj program, v úvodný deň šampionátu sa pôjde namiesto vytrvalostných pretekov žien a mužov superšprint, keďže organizátori v Raubiči nedokázali tak narýchlo pripraviť dostatočne dlhé trate.

Na druhý deň nasledujú mixy dvojíc a štafiet, po voľnom piatku pokračujú ME sobotňajším šprintom a v nedeľu sú na programe stíhačky. V rovnakom stredisku sa pôjde na ďalší týždeň aj finále Pohára IBU.

Do Raubiči vycestoval kompletný mužský A-tím

Slovenky vycestovali na ME v zložení Terézia Poliaková, Veronika Machyniaková, Aneta Smerčiaková a Henrieta Horvátová. Do Raubiči vycestoval aj kompletný mužský A-tím Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Michal Šima, ku ktorým sa pridal Matej Baloga.

„Na šampionát necestovali Paulína a Ivona Fialkové, ale inak tam je najlepšie, čo máme. Rozdiel oproti minulým rokom je, že sme sa rozhodli nominovať aj piateho muža. Baloga si potom vyskúša aj Svetový pohár v Novom Měste na Moravě. Na ME idú aj Smerčiaková a Horvátová, takže postupne dávame príležitosť aj nejakým našim mladým nádejam do budúcnosti. Bol by som rád, ak by sme zopakovali nejaké umiestnenia do desiateho respektíve 20. miesta, ako na majstrovstvách sveta,“ povedal pre TASR prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár.