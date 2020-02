TASR

Dnes o 09:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hokej: Capitals dostali zelenú od SZĽH, môžu rokovať o vstupe do EBEL ligy

Hokejový klub Bratislava Capitals by sa mohol od sezóny 2020/2021 stať účastníkom nadnárodnej EBEL ligy.

Na snímke prezident hokejového klubu Bratislava Capitals Dušan Pašek — Foto: TASR/Dušan Pašek

Bratislava 25. februára (TASR) - Hokejový klub Bratislava Capitals by sa mohol od sezóny 2020/2021 stať účastníkom nadnárodnej EBEL ligy. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) umožnil účastníkovi Slovenskej hokejovej ligy (SHL) rokovania o vstupe do medzinárodnej súťaže, v ktorej pôsobia tímy z Rakúska, Talianska, Česka a Maďarska.

Bratislavský klub suverénne vedie tabuľku A-skupiny (1.-6. miesto) nadstavbovej časti SHL. V prípade celkového víťazstva Capitals v play off druhej najvyššej slovenskej súťaže a ich následnému vstupu do EBEL ligy by do Tipsport Ligy postúpil zdolaný finalista. TASR informáciu potvrdil hovorca SZĽH Peter Jánošík.

SZĽH dáva súhlas na začiatok rokovania

„Výkonný výbor SZĽH dal súhlas klubu Bratislava Capitals, aby začal rokovanie o možnosti vstupu do EBEL ligy. Musí však vyriešiť situáciu s používaním domovského stánku a ďalšími náležitosťami s tým, že slovenská súťaž bude v termínovníku nadradená. Najneskôr do 25. apríla však musí podať definitívne stanovisko, či prestupuje do tejto nadnárodnej súťaže. V prípade, že sa stane víťazom Slovenskej hokejovej ligy, do extraligy postúpi druhý tím v poradí, teda finalista," uviedol po utorkovom zasadnutí VV SZĽH v stanovisku zaslanom TASR.

Slovenské kluby v ére samostatnosti pôsobili mimo územia SR dosiaľ len v troch prípadoch - Lev Poprad a Slovan Bratislava účinkovali v nadnárodnej KHL a Nové Zámky v MOL lige.

Ešte to nič neznamená, tvrdí prezident Capitals

„Je pravda, že na zasadnutí výkonného výboru sme dostali povolenie od SZĽH na vstup do EBEL-ky. To však neznamená samotný vstup do súťaže. Bol to prvý bod, ktorý sme potrebovali od SZĽH. Ešte nás čaká kopec práce a bodov, ktoré pre účasť v EBEL musíme splniť. Toto je len prvá správa, no ešte neznamená samotný vstup do tejto ligy," povedal pre hokejportal.net prezident klubu Bratislava Capitals Dušan Pašek.

Klub rokuje o vstupe do medzinárodnej súťaže už dlhší čas. „V komunikácii s ligou EBEL sme boli približne dva mesiace. Registrovali sme ich potenciálny záujem o našu účasť v ich lige. Začali sme sa tým zaoberať, keďže aj pre nás by účasť v tejto lige bola dobrá. A to z viacerých hľadísk. Jednak z pohľadu atraktivity ligy a tiež vstupu do nového priestoru nadnárodnej kvalitnej ligy. Rozhodli sme sa, že sa budeme pokúšať vstúpiť do tejto súťaže. Sme Bratislava Capitals, sme slovenský klub, preto aj gro nášho tímu pri potenciálnom vstupe bude zo Slovenska,“ dodal pre hokejportal.net Pašek.