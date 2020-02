Výťažok z Pôstnej krabičky venuje Slovenská katolícka charita deťom v Afrike

TASR

Celonárodnú zbierku Pôstnej krabičky organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) už deviaty rok.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 25. februára (TASR) – Celonárodnú zbierku Pôstnej krabičky organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) už deviaty rok. Počnúc Popolcovou stredou (26. 2.) nájdu veriaci vo farnostiach po celom Slovensku Pôstnu krabičku, do ktorej počas 40-dňového pôstu môžu vkladať finančnú hodnotu toho, čoho sa počas tohto obdobia zrieknu.

Finančný príspevok z tejto zbierky bude potom smerovať pre deti v Afrike. TASR o tom informovala hovorkyňa SKCH Monika Molnárová. Tvárou deviateho ročníka je Emmanuel, osirelý chlapček z Ugandy, ktorý sa chce stať inžinierom.

„Vďaka slovenským darcom má šancu, aby to dokázal. Prostriedky, ktoré sa počas zbierky vyzbierajú, slúžia na jeho podporu, ale i podporu centier, ktoré SKCH vybudovala pre deti s podobným osudom," poznamenala Molnárová.

Uganda a Rwanda patria medzi 30 najmenej rozvinutých krajín sveta, čo sa odráža v slabej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Molnárová potvrdila, že hoci je výskyt HIV a AIDS na ústupe, stále ním trpia dospelí i deti a potrebnej liečby sa im často nedostáva.

Pomoc charitného centra v Ugande je sústredená na poskytnutie liekov, prístrešia a vzdelania deťom, ktoré sú HIV pozitívne alebo pre chorobu prišli o rodičov. Centrum taktiež podporuje deti z najchudobnejších rodín, ktoré by sa inak nemohli vzdelávať.

Podobnú starostlivosť najchudobnejším poskytuje Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti v Rwande. „Deti, ktoré podporuje, ešte nedávno žobrali pred bránami katedrály v pútnickom meste Kibeho. Dnes navštevujú škôlku, kde získavajú základy pre nástup do školy, výživnú stravu a priestor na hry,“ uviedla Molnárová.

Kampaň Pôstnej krabičky štartuje na Popolcovú stredu a trvá až do konca pôstneho obdobia. Vyzýva na pomoc a obetu v období pôstu, no prispieť je možné až do konca roka.