Davis Cup: Hrbatý nominoval kvarteto tenistov proti Čechom

Kvarteto slovenských tenistov Andrej Martin, Norbert Gombos, Jozef Kovalík, Filip Polášek figuruje v nominácii na kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára proti Česku.

Na snímke nehrajúci kapitán slovenskej daviscupovej reprezentácie Dominik Hrbatý — Foto: TASR/Dano Veselský

Meno piateho člena tímu oznámi slovenský kapitán Dominik Hrbatý pred žrebom. Hrať sa bude 6.-7. marca na antuke v bratislavskom NTC. Víťaz prestížneho derby postúpi do Madridu, kde bude 18 tímov 23.-29. novembra bojovať o cennú trofej.

Proti komu nastúpia?

Česi pricestujú do Bratislavy v najsilnejšom zložení s dvomi najlepšími singlistami Jiřím Veselým a Lukášom Rosolom. Okrem nich český kapitán Jaroslav Navrátil nominoval Víta Kopřivu, Zdenka Kolářa a talentovaného Jonáša Forejtka. Úvodné piatkové dvojhry odštartujú v AXA aréne o 16.00 h.

V sobotu od 17.30 h sú na programe štvorhra a ďalšie dva single. Hlavnou rozhodkyňou prvého vzájomného daviscupového súboja medzi Slovenskom a Českom bude Talianka Maria Cristina Barbaranová, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Nemec Nico Helwerth a Francúz Alexandre Juge.

Prípravu odštartujeme vo štvrtok

Slováci by mali odštartovať prípravu na zápas s Českom vo štvrtok 27. februára, keď bude pripravený antukový center v AXA aréne. „Uvidíme, kedy sa naši hráči vrátia z turnajov. Andrej Martin s Jozefom Kovalíkom sú na antukovom podujatí ATP v čilskom Santiagu, Filip Polášek hrá debla na turnaji v Dubaji a Noro Gombos je na challengeri vo francúzskom Pau. Do prípravy sa zapoja aj Filip Horanský s Lukášom Kleinom. Po dohode s Dominom Hrbatým sme sa rozhodli zatiaľ nominovať štvoricu hráčov. Piateho dodatočne nominujeme pred žrebom. V hre sú Martin Kližan i Igor Zelenay. S Maťom sme komunikovali, bol zranený, no už sa cíti dobre. V Santiagu vyhral dva zápasy kvalifikácie a postúpil do hlavnej súťaže. Uvidíme, ako na tom bude," povedal tréner slovenského daviscupového tímu Tibor Tóth, ktorý na utorňajšej tlačovej konferencii zastupoval Hrbatého.

Tóth čaká vyrovnaný zápas

Podľa Tótha bude zápas s Českom veľmi vyrovnaný. „Česi postavili to najlepšie, čo majú. Bude to veľmi náročný duel, rozhodujúca môže byť štvorhra. Súboje s Českom majú vždy špeciálny náboj, či už ide o futbalové alebo hokejové zápolenia. Prvý vzájomný daviscupový duel nebude žiadna výnimka. Bude tam viac emócií, no verím, že všetko prebehne v duchu fair play. Potešiteľné je, že naši hráči sú v dobrej forme. Andrej Martin bol v semifinále turnaja ATP v Cordobe, Noro Gombos vo štvrťfinále v Montpellieri, Filip Polášek v semifinále štvorhry na Australian Open a dobré výsledky dosiahol aj Jojo Kovalík."

Hrozí prevaha Čechov v hľadisku

Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška dúfa, že českí fanúšikovia nebudú mať v hľadisku NTC prevahu. „Zo strany českých priaznivcov je o tento zápas veľký záujem. Na duel sa príde osobne pozrieť aj legendárny trojnásobný grandslamový šampión Jan Kodeš. Zvláštne je, že s Českom sa v Davis Cupe stretneme po prvý raz. Nenarazili sme na seba v rokoch 1998-2005, keď náš tím postúpil viackrát do štvrťfinále a zahral si aj vo finále. Verím, že diváci uvidia atraktívny zápas so šťastným koncom pre náš tím. Chalani majú veľkú motiváciu prebojovať sa na finálový turnaj v Madride medzi najlepších 18 tímov sveta."