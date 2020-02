TASR

Dnes o 16:35 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Škrtel nastúpil v útoku. Už po troch minútach rozhodol o triumfe Basaksehiru

Slovenský futbalista Martin Škrtel rozhodol v pondelňajšom dueli 23. kola tureckej ligy o triumfe Basaksehiru na pôde Rizesporu (2:1).

Slovenský hráč Basaksehiru Martin Škrtel (dole) bojuje o loptu s Wendelom zo Sportingu, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 25. februára (TASR) - Slovenský futbalista Martin Škrtel rozhodol v pondelňajšom dueli 23. kola tureckej ligy o triumfe Basaksehiru na pôde Rizesporu (2:1). Na ihrisko sa dostal až v 87. minúte, keď ho tréner netradične postavil do útoku, a o tri minúty neskôr strelil víťazný gól hostí.

Bývalý dlhoročný reprezentačný obranca začal zápas na lavičke náhradníkov, tri minúty pred koncom riadneho hracieho času nahradil na trávniku stredopoliara Poncka a následne sa postaral o víťazný zásah. Po centri z pravej strany sa presadil strelou zvnútra šestnástky k bližšej žrdi.

„V mojich predošlých kluboch som sa niekoľkokrát dostal do hry ako útočník v čase, keď môj tím potreboval streliť gól. Pravdepodobne náš tréner o tom vedel. Teší ma, že som dokázal skórovať a pomôcť mužstvu k víťazstvu. Tieto tri body sme veľmi potrebovali,“ citoval Škrtela twitterový účet jeho klubu.

Skúsený stopér si spomenul na svoje futbalové začiatky. Na poste útočníka, respektíve krídelníka nastupoval až do svojich 16-tich rokov, potom mu mládežnícky tréner Anton Valovič navrhol, či by neprijal miesto v strede obrany v slovenskej reprezentácii do 17 rokov.

Pre Škrtela to bol tretí presný zásah v 11 zápasoch za Basaksehir, ktorý zaznamenal druhú výhru za sebou a dostal sa na čelo neúplnej tabuľky. Najbližší prenasledovatelia Trabzonspor, Galatasaray a Sivasspor majú o bod menej, ale zápas k dobru.