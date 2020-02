TASR

Dnes o 14:32 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NBA: Beal v deň Bryantovej rozlúčky napodobnil jeho rekord

Wizards v súboji s Bucks nestačilo k víťazstvu ani 55 bodov Bradleyho Beala.

Bradley Beal — Foto: TASR/AP

New York 25. februára (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks potvrdili postavenie najlepšieho tímu zámorskej NBA, v noci na utorok zvíťazili na palubovke Washingtonu Wizards 137:134 po predĺžení.

Hostí potiahol k výhre Khris Middleton, ktorý nastrieľal 40 bodov, tradičný líder Bucks Giannis Antetokounmpo (22 bodov, 14 doskokov) sa vyfauloval. Domácim Wizards nestačilo k víťazstvu ani 55 bodov Bradleyho Beala.

Beal sa vyrovnal Bryantovi

Líder Washingtonu sa stal prvým hráčom v NBA po 13 rokoch, komu sa podarilo nastrieľať aspoň 50 bodov v dvoch zápasoch v priebehu dvoch dní. Naposledy sa takýto kúsok nepodaril nikomu inému, než nedávno tragicky zosnulému Kobemu Bryantovi, ktorý mal práve v pondelok oficiálnu rozlúčku. Bryant dal 22. marca Memphisu 60 bodov a na druhý deň New Orleansu 50.

Beal si 55 bodmi vylepšil osobný rekord. „Teda ľudia, to je šialené. Nevedel som to, ale taký Kobe bol, to bol jeho štýl. Tá ceremónia navyše priniesla späť všetky tie smutné pocity a slzy. Jedna vec, ktorú som sa v týchto dňoch naučil, je, že nie je dôležité, koľko dáte bodov, koľkokrát vás nominujú do Zápasu hviezd. Na to všetko sa raz zabudne. Dôležité je, aký zanecháte dojem na vašich spoluhráčov a každého okolo vás. To si ponesiem v srdci po zvyšok môjho života,“ citovala Beala agentúra AP.

Prekvapujúci triumf Phoenixu na palubovke Utahu

Phoenix vyhral prekvapujúco a navyše vysoko 131:111 na palubovke Utahu. Veľkým zadosťučinením bol tento zápas pre španielskeho rozohrávača Rickyho Rubia, s ktorým sa práve Utah po minulej sezóne rozlúčil.

MVP minuloročných MS v Číne si v zápase pripísal double double 22 bodov, 11 asistencií a 7 ziskov. „Hral som s nimi veľmi dlho, poznám ich hru. Bolo to pre mňa výnimočný zápas,7 povedal podľa TSN Rubio.

Veľký obrat Clevelandu proti Miami

Nečakalo sa ani víťazstvo Clevelandu po predĺžení doma proti Miami. Cavaliers potiahol v najlepšom zápase kariéry s 30 bodmi nováčik Kevin Porter. Floridskému tímu chýbal opäť z rodinných dôvodov jeho ťahúň Jimmy Butler.

Kamerunský pivot Philadelphie si vytvoril proti Atlante kariérne maximum 49 bodov a Sixers poľahky vyhrali nad Hawks 129:112. Súboj tabuľkových susedov vo Východnej konferencii tesne nad hranicou postupu do play off sa skončil tesne v prospech Orlanda, ktoré vyhralo v Brooklyne 115:113. Najlepším strelcom duelu bol Aaron Gordon, ktorý si pripísal 27 bodov, 10 doskokov a dôležitý blok v úplnom závere.