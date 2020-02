NEW YORK 28. februára - Na internete sa objavilo veľmi emotívne video, ktorého ústrednou témou je ženskosť. Ženská krása je veľmi rôznorodá a nikto nemá právo súdiť zovňajšok toho druhého. Práve na túto tému apeluje aj herečka z obľúbeného seriálu Sex v meste Cynthia Nixon, ktorá je sama feministkou.

Video uverejnil magazín Girls Girls Girls, pričom hlavnú úlohu v ňom stvárňuje práve americká herečka. Skoro 3-minútový preslov je o tom, ako sú ženy vnímané v spoločnosti a ako je na ne vytváraný tlak, s ktorým sa musia vysporiadať.

Text si tvorcovia videa požičali od blogerky Camille Rainville, ktorá zverejnila tieto slová na svojom blogu ešte v roku 2017. Založený je na tom, že ženy sú často kritizované spoločnosťou, a ten, kto chce každému vyhovieť, neuspeje. Vypočujte si celé zverejnené video, ktoré za krátky čas videlo, už viac ako milión ľudí.

Časť z textu v slovenčine:

„Nebuď tučná, ale ani príliš štíhla. Mohla by si trošku pribrať. Mohla by si konečne zhodiť nadbytočné kilá. Nejedz už toľko. Prestaň jesť rýchlo. Objednaj si šalát. Sacharidy sú škodlivé. Mala by si držať diétu. Bože, si vychudnutá až na kosť. Vyzeráš strhane. Daj si burger. Muži majú radi, keď je ženu za čo chytiť. Buď pokorná. Správaj sa slušne. Buď milá. Buď feministka. Hovoria, že sa máš správať ako dáma. Nerozprávaj veľmi nahlas. Nerozprávaj príliš veľa. Nebuď bojazlivá. Prečo si nešťastná? Nebuď mrcha. Nebuď arogantná. Nebuď taká citlivá, nekrič, neplač a nepros. Budeš dobrou manželkou. Zober si jeho priezvisko. Poroď mu potomka. Ty nechceš mať deti? To tvrdilo už veľa žien, ale nakoniec zmenili svoje rozhodnutie.“