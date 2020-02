TASR

Tipsport liga: Blackwater z Nitry dostal trest na desať zápasov za faul na Ervinga

Judd Blackwater — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 24. februára (TASR) - Kanaďan Judd Blackwater z HK Nitra dostal od Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) trest na desať zápasov. Tridsaťdvaročný útočník ho dostal za zákrok na fínskeho obrancu v službách Popradu Joonu Ervinga v zápase 50. kole Tipsport ligy (16. februára).

Incident sa odohral v 48. minúte, za stavu 4:3 pre Nitru, keď Blackwater za bránkou Popradu tvrdo atakoval domáceho beka Ervinga. Ten zostal po zákroku ležať na ľade a následne ho odviezli do nemocnice, kde mu zistili otras mozgu. Hosťujúci útočník dostal trest 5+DKZ. Poprad dal v následnej dlhej presilovke dva góly a duel nakoniec vyhral 7:5.

Blackwater mal do vyrieknutia verdiktu DK SZĽH pozastavenú registračku a za Nitru v uplynulých dvoch súťažných stretnutiach nenastúpil. Hrať za ňu nebude môcť ani v najbližších dueloch nadstavbovej B-skupiny, v ktorej Nitrania bojujú o miestenku do play-off. Disciplinárna komisia sa v pondelok uzniesla na nepodmienečnom desaťzápasovom dištanci.

„Blackwater si neprimeranou silou nakorčuľoval na Ervinga, vrazil do neho a v rámci sekundárneho následku došlo k pádu na ľad i otrasu mozgu. Nitriansky útočník využil rýchlosť voči hráčovi, ktorý ju mal oveľa nižšiu, čím naplnil skutkovú podstatu napadnutia. Navyše nemal záujem hrať puk. Keďže to nebol prvý prípad Blackwatera v tejto sezóne, spadol do vyššej trestnej sadzby,“ zdôvodnil pre hockeyslovakia.sk predseda Disciplinárnej komisie SZĽH Rastislav Jakubovič.

Pre Blackwatera je to už tretí trest v prebiehajúcej sezóne, predtým dostal stopku na jeden duel za pád pod nohy v zápase s Košicami a na tri stretnutia za faul kolenom na hráča MAC Budapešť. Vlani si v play off vyslúžil trest na štyri stretnutia za faul na Michala Hlinku z Trenčína. Neskôr mu ho znížili na dve.