Ľubomíra Somodiová

Nosí iba kroj. Juliana šije nádherné slovenské kroje priamo vo vojvodinskej dedine. Chce tak zachovať tradíciu

Keď ju videli ľudia v uliciach Bratislavy oblečenú v pestrofarebnom kroji, fotili si ju. Chodieva tak celý život. Juliana Rajčanová je etnická Slovenka zo srbskej Vojvodiny, ktorej najväčšou vášňou je šitie slovenských historických krojov z Pivnice. Do krojov oblieka aj bábiky, chce si tak uchovať pamiatku pre seba aj pre svoje vnúčatá.

Juliana Rajčanová šije slovenské kroje z dedinky Pivnica z rôznych historických období. — Foto: Archív/Štefan Rajčan

PIVNICE 25. februára - Inak ako v kroji ju neuvidíte. Chodí v ňom oblečená doma aj na ulici a, samozrejme, aj do kostola. „Nosím ho celý deň,“ hovorí 76-ročná Juliana Rajčanová, vojvodinská Slovenka z dedinky Pivnice v Juhobáčskom obvode v Srbsku.

Príbeh dolnozemských Slovákov sa začal pred približne 270 rokmi, keď v hojnom počte a v niekoľkých vlnách opúšťali severnejšie slovenské stolice a postupovali na juh. Podarilo sa im zachovať jazyk a kultúru.

Patrili k nim aj predkovia Juliany, ktorá hovorí plynulou slovenčinou. Len občas povie slovo, ktoré dnes u nás považujeme skôr za zastarané.

Uchovanie tradície

Ku krojom má Júlia špeciálny vzťah. Nielenže ich nosí celé dni, ale sama ich aj šije. Dokonca zhotovuje nádherné historické kroje z rôznych období a oblieka do nich bábiky. „Chcem si to zachovať, aby som mala pamiatku, ale nielen ja, ale všetci. Aj vnúčatá aj pravnúča, alebo kto bude chcieť,“ hovorí energická žena.

Nie je vyučená krajčírka, no jej rukami už prešlo veľa látky. Šiť ju naučila mama. „Zo začiatku ma nechávala iba strihať a ona šila,“ zaspomínala si. „Najprv je potrebné sa naučiť, ako treba vystrihnúť kroj, potom je ľahko šiť,“ dodala. Od jednoduchých každodenných krojov prešla až k tým komplikovanejším slávnostným. Sama nevie vyčísliť, koľko krojov za svoj život ušila.

Juliana ukazuje bábiky oblečené v historických krojoch. Foto: Archív/ Štefan Rajčan

Vyžaduje sa veľká presnosť

„Treba mať trpezlivosť, aj to chcieť. Potom to ide. Aj pri bábikách je to veľká zabávačka a je nutná veľmi dobrá presnosť. Ľahšie je ušiť veľké kroje," vysvetľuje Juliana. Podľa nej voľakedy vedela každá domácnosť ušiť kroj.

„Dnes to môžem na prstoch spočítať,“ priblížila. Vnučka pani Juliany sa chcela naučiť zhotoviť kroj, ale ako hovorí „stále mala školu, tak to veľmi nestihla“. Dnes žije v Bratislave, rovnako ako jej syn.

Na Slovensku atrakcia

Bola ich aj veľakrát navštíviť, samozrejme, v kroji. „Aj ma na ulici snímali, keď som bola s deťmi v parku v Dúbravke,“ povedala s úsmevom. Podpísala papier, že súhlasí so zverejnením fotky. Ona si však myslela, že ju chcú namaľovať.

„Kým som prišla domov, už sa v dedine vedelo, že ma odfotili a dali to na internet,“ uviedla a dodala, že len čo vošla do obchodu v dedine, predavačka jej to rýchlo zvestovala.

Hoci má všetky kroje veľmi rada, jej srdcu je najmilší ten, ktorý nosí každý deň - sedliacky. „Kroj sa dnes už nosieva výnimočne, keď je svadba, sviatok, keď sa vydáva, alebo do kostola sa ide v takých šatách,“ hovorí žena, ktorá verí, že svojimi šikovnými rukami uchováva tradície vojvodinských Slovákov.