Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žena si adoptovala mačku, ktorá vyzerá, že ju chce zabiť. Internet si ju aj napriek tomu zamiloval

Mačka má na Instagrame viac ako 57-tisíc sledovateľov a ľudia si ju zamilovali.

Mačka s vražedným pohľadom — Foto: Instagram@grumpybarbara

BRATISLAVA 28. februára - Zvieratá prinášajú do života ľudí množstvo radostných chvíľ. Každý tvrdí, že jeho zvieratko je najkrajšie na svete. Nie je to ale o vzhľade. Aj keď niektoré zvieratá naozaj vyčnievajú z radu a svojím zovňajškom pútajú pozornosť.

Mačka Barbara púta svojím vzhľadom hneď na prvý pohľad

Mačka, ktorá má vražedný pohľad. Aj takto by sa dal opísať pohľad zvieraťa, ktoré si adoptovala Sarah Borok. „Najväčšiu radosť jej robí, keď je v mojej blízkosti, hoci aj v kúpeľni. Rada sa hrá aj so svojimi hračkami, ale rýchlo ju to prestáva baviť,“ prezradila šťastná majiteľka pre portál Boredpanda.

Hoci má mačka Barbara vražedný pohľad, je veľmi priateľská — Foto: Instagram@grumpybarbara

Mačka s nezvyčajným výrazom má aj svoj vlastný Instagram, na ktorom ju sleduje viac ako 57-tisíc ľudí. Medzi milovníkmi zvierat je preto veľmi obľúbená. „Moja mačka má dve nálady: buď je najväčšie zlatíčko na svete, alebo jej vadí všetko, čo spravím. Najradšej má, keď sme v byte len my dve. Ak príde návšteva, hodí na ňu svoj vražedný pohľad,“ vtipkuje Sarah.

Najradšej zaspáva v blízkosti majiteľky

Ako Sarah prezradila, Barbara zaspáva jedine v jej objatí. je na ňu veľmi naviazaná a hoci jej pohľad hovorí o niečom inom, je naozaj verné zvieratko, ktoré najviac miluje svoju paničku.

Od svojej majiteľky sa nepohne ani na krok — Foto: Instagram@grumpybarbara

