Policajti nechceli veriť vlastným očiam. Stratený pes sa sám prišiel prihlásiť na stanicu

Kým policajti zistili, komu sa psík stratil, on sa už stihol vrátiť aj domov.

Stratený pes prišiel na policajnú stanicu — Foto: Facebook/Support Our Permian Basin Police Officers

TEXAS 25. februára - Policajti z Texasu zažili počas práce niečo naozaj poriadne nezvyčajné. To, že psy sú veľmi inteligentné stvorenia, vieme už dlho. Ale aby boli až tak rozumné, že sami prídu za mužmi zákona, aby sa prihlásili po tom, ako sa stratili, to by asi len tak niekomu nenapadlo.

Psík vedel, čo musí urobiť, keď sa stratil

O celej udalosti informovali policajti na ich Facebooku. Stalo sa to v jeden večer, keď zrazu na policajnú stanicu prišiel psík. Sám si napochodoval až k informačnému pultu a sledoval situáciu. „Myslel som si, že prišiel, aby sa prihlásil na pozíciu policajného psa,“ vtipkovali policajti na sociálnych sieťach. Policajti neskôr zistili, že ide o strateného psa menom Chico. Keď Chico prišiel na policajnú stanicu, vôbec nevyzeral byť ani vystrašený, ani stratený. „Vyzeral, ako by prišiel kvôli tomu, aby nám zlepšil deň,“ povedal policajt Rusty Martin.

Štvornohý miláčik sa zdržal na polícii len chvíľu

Každý sa potešil, keď ho uvidel. Policajti sa s ním aj chvíľu zahrali a hádzali mu loptičku. „Tešili sme sa z jeho prítomnosti. Našli sme tenisovú loptičku a tú sme mu hádzali,“ prezradil Rusty pre portál Boredpanda. Muži zákona sa neskôr snažili vypátrať, komu psík patrí, ale nebolo to až také jednoduché, keďže nemal na obojku prívesok s menom majiteľa. Chceli sa preto pozrieť, či má Chico čip, ale to už nestihli. Keď psík v duchu zhodnotil, že už mu výlet na polícii končí, vrátil sa domov. „Vybehol tak rýchlo, ako rýchlo sa do budovy dostal,“ prezradil policajt.

Policajti neskôr našli v systéme strateného psa, ktorého zmiznutie nahlásil jeho majiteľ. Kontaktovali ho a ten potvrdil, že jeho štvornohý chlpáč sa už vrátil. Vysvitlo, že od policajnej stanice bývajú necelé 2 kilometre.