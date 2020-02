TASR

NHL: Kreider napokon zostáva v New Yorku. Oporu si udržalo aj Toronto

Americký hokejista Chris Kreider, ktorého meno bolo intenzívne skloňované v súvislosti s výmenou do iného klubu NHL, napokon zostáva v New Yorku Rangers.

Chris Kreider — Foto: TASR/AP

New York 24. februára (TASR) - Americký hokejista Chris Kreider, ktorého meno bolo intenzívne skloňované v súvislosti s výmenou do iného klubu NHL, napokon zostáva v New Yorku Rangers. S vedením „jazdcov“ sa dohodol na novej sedemročnej zmluve v celkovej hodnote 45,5 milióna dolárov.

Podľa stanice TSN bol Kreider najžiadanejší hráč spomedzi tých, ktorým hrozila pred uzávierkou výmena. Nakoniec klubovú príslušnosť nemení, keďže sa stihol dohodnúť s Rangers na predĺžení spolupráce.

V priemere zarobí 6,5 milióna dolárov za sezónu. Platovo si tak polepší, doterajší kontrakt, ktorý mu vyprší v lete, mu vynášal ročne 4,635 mil. USD. Dvadsaťosemročný krídelník odohral v drese Rangers všetkých svojich osem profiligových sezón, v tomto ročníku strelil 24 gólov a pridal 21 asistencií v 60 zápasoch.

S manhattanským tímom sa pokúsi vybojovať miestenku do play off, Rangers aktuálne strácajú na pozíciu s druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii štyri body.

Muzzin podpísal s Torontom novú štvorročnú zmluvu

Kanadský hokejista Jake Muzzin a klub NHL Toronto Maple Leafs sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Nový štvorročný kontrakt vynesie 31-ročnému obrancovi celkovo 22,5 milióna dolárov, ročne v priemere zarobí 5,625 milióna USD. Informovala o tom oficiálna internetová stránka klubu.

Muzzin prišiel do Toronta vlani z Los Angeles. S Kings vybojoval v roku 2014 Stanleyho pohár, s kanadskou reprezentáciou sa tešil zo zisku zlata na MS 2015 i triumfu na Svetovom pohári 2016.

V prebiehajúcej sezóne zaznamenal v drese Maple Leafs 22 bodov (5+17) v 52 dueloch. Súčasný kontrakt vyprší Muzzinovi na konci júna, ak by sa nedohodol na novom, stal by sa neobmedzeným voľným hráčom. V obrane Toronta nastupuje aj slovenský reprezentant Martin Marinčin.