V Bratislave sa v minulom roku ubytovalo takmer 1,4 milióna turistov

Bratislavu navštívilo v minulom roku takmer 1,4 milióna návštevníkov, ktorí sa ubytovali v hlavnom meste a za uplynulý rok tu strávili viac ako 2 850 000 nocí.

Na snímke priestor na Tyršovom nábreží v Bratislave — Foto: TASR/Dano Veselský

O Bratislavu rastie záujem najmä u zahraničných turistov. TASR o tom informovala Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB).

Airbnb ubytovalo 167 300 ľudí

K oficiálnym štatistikám získalo BTB aj ďalšie údaje od aplikácie Airbnb, kde ponúkajú ubytovanie súkromné osoby. V roku 2019 prostredníctvom tejto aplikácie navštívilo Bratislavu približne 167 300 návštevníkov, ktorí v hlavnom meste strávili v priemere 2,6 nocí, čo predstavuje približne 435 000 prenocovaní.

Najpočetnejšie zastúpenie mali domáci návštevníci zo Slovenska (12 percent), Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (11 percent), Nemecka (sedem percent), Česka (sedem percent), Francúzska (päť percent) a Spojených štátov amerických (päť percent).

Pomohli aj rôzne podujatia

„V porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď prišlo do Bratislavy cez Airbnb okolo 110 000 turistov, eviduje Airbnb nárast v počte návštevníkov o viac ako 52 percent, čo poukazuje na výraznú popularitu tejto platformy zdieľanej ekonomiky a zároveň to preukazuje aj rast návštevnosti Bratislavy," priblížil Michal Foltýn z BTB. Poukazuje tiež aj na jednodňových návštevníkov, ktorých podľa odhadu BTB je ešte raz toľko ako ubytovaných.

V roku 2019 Bratislava hostila aj viacero významných medzinárodných podujatí, ako napríklad majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, majstrovstvá Európy vo volejbale žien, či majstrovstvá sveta v karate, ktoré podľa BTB taktiež významne pomohli k zvýšenej návštevnosti hlavného mesta.

Primátora rastúca návštevnosť teší

Primátora Bratislavy Matúša Valla teší narastajúca návštevnosť mesta. Bratislava má podľa neho na to, aby sa z nej stávala čoraz viac vyhľadávaná, ale stále aj autentická destinácia.

„Našou úlohou je pristupovať k nej s adekvátnou starostlivosťou a zodpovednosťou, aby si Bratislava naďalej zachovávala svoj status európskej metropoly s dynamickým rozvojom, inovatívnym prostredím či celoeurópskou rozmanitosťou koncentrovanou na malom území," povedal Vallo.

Nemusia riešiť problémy ako Viedeň či Praha

Predsedníčka predstavenstva BTB Alžbeta Melicharová tvrdí, že Bratislava nemusí riešiť také problémy ako Praha či Viedeň. Ešte z ďaleka totiž nie je preplnená destinácia. „To, čo potrebujeme, je predĺžiť prenocovania. Ak by sa nám to podarilo, bude to mať pozitívny vplyv nielen na rast tržieb v ubytovacích a stravovacích zariadeniach a celkovo na rast tržieb v službách, ale aj v kultúrnych inštitúciách a v obchode," uviedla.

Prenocovania podľa jej slov generujú aj priamy príjem do pokladne mesta. V roku bol 2019 nárast tržieb ubytovacích zariadení približne 23 percent a výber dane z ubytovania na účet mesta bol na úrovni 4.738.616 eur.

„Nástroje, ktorými sa dá predĺženie prenocovaní dosiahnuť, je jednak posilnenie brandingu mesta, podpora predajnosti turistickej karty Bratislava card City & Region, podporou kongresového a incentívneho cestovného ruchu a investíciami do turistickej infraštruktúry," podotkla Melicharová.