TASR

Dnes o 15:37 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bratislava chce rekonštruovať mestské hradby, fontánu Planéta mieru i Sad J.Kráľa

Bratislava chce viac investovať do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v meste. Umožniť jej to tento rok majú vyššie príjmy do mestskej pokladnice.

Na snímke priestor na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 24. februára (TASR) – Bratislava chce viac investovať do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v meste. Umožniť jej to tento rok majú vyššie príjmy do mestskej pokladnice. Magistrát napríklad plánuje rekonštrukciu rekreačného areálu Malý Slavín, pomníka Daniela Tupého a okolia, mestských hradieb i Sadu Janka Kráľa. Počíta tiež s ilumináciou veže Kamzík či obnovou fontány Planéta mieru na Hodžovom námestí.

Vo vnútrobloku Poľská – Justičná plánuje bratislavská samospráva rekonštrukciu, ktorá sa bude týkať detského ihriska, výsadby, mobiliáru a osvetlenia. Ráta aj s revitalizáciou záhrady horárne Krasňany. Na Peknej ceste, v areáli muničných skladov, plánuje revitalizáciu objektu a okolia, počíta s novým altánkom, mobiliárom a osvetlením.

Obnovou má prejsť aj parčík Husova i park Karlova Ves. V rámci rekreačno-oddychového areálu Železná studnička naplánoval magistrát nové klzisko pri amfiteátri, rekonštrukciu bufetu, nový bezbariérový vstup z parkoviska, úpravu brehu potoka, herné prvky či nový altánok na Partizánskej lúke.

Medzi projektmi skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave zaradilo mesto aj obnovu parkov Dunajská, Hanulova a Legionárska, tvorbu nového Pamätníka 89. na Námestí slobody a obnovu zastávok MHD Zochova. Na Hodžovom námestí plánuje magistrát obnoviť tunajšiu zeleň, osvetlenie a počíta aj s novým kamerovým systémom či s WiFi.

Na susednom Námestí slobody počíta zároveň s prvou fázou rekonštrukcie fontány Družba. Rekonštrukciou má prejsť Motýlia lúka Pri Kríži či Pionierska ulica, a to ľavá strana chodníka.

V rámci areálu Kamzík plánuje Bratislava rekonštrukciu promenády a námestia. Vybudovať chce tiež novú pozorovateľňu zvierat. Mesto zároveň v rámci projektov zahrnulo aj vybudovanie nového skateparku Nový most, rekonštrukciu parčíkov Karadžičova-Krížna a Žilinská. Na cintorínoch Prievoz a Karlova Ves plánuje obnovu vstupného priestoru.

Na promenáde Hradu Devín chce mesto revitalizovať mobiliár, osvetlenie i vysádzať zeleň. Plánuje tiež revitalizáciu troch Staromestských dvorov, obnovu plochy zelene na Suchom Mýte či novú výsadbu na Radničnom námestí.

Magistrát sľubuje aj výsadbu zelených stien a striech, nové lavičky, odpadové koše, pitné fontánky či mobilnú zeleň. Taktiež lokálne zlepšenia kvality osvetlenia rýchlymi a jednoduchými opatreniami vo všetkých mestských častiach. Deklaruje aj nové vodovodné prípojky a zavlažovací systém mestskej zelene.

Bratislava chce tento rok opravovať viac ciest, chodníkov a verejných priestorov, a to vďaka vyšším príjmom do mestskej pokladnice. O približne 12 miliónov eur totiž hlavnému mestu narastú príjmy mestského rozpočtu vďaka vyššej dani z nehnuteľností.

Ďalších desať miliónov eur navyše je z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka. Bratislavskí mestskí poslanci budú na zasadnutí zastupiteľstva 27. februára rokovať o návrhu na zmenu tohtoročného mestského rozpočtu, kde sú zapracované nové príjmy, ktoré tento rok pritečú do mestskej pokladnice.