Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Video, ktoré dojalo milióny ľudí po celom svete: Nepočujúcemu manželovi nevesta „zaspievala“ v posunkovej reči

Video, na ktorom spieva nevesta nepočujúcemu manželovi pesničku v posunkovej reči, sa stalo virálnym. Nielen samotné video, ale aj príbeh lásky tejto dvojice je veľmi inšpiratívny a dojímavý.

Video zo svadby Elizabeth a Scotta sa stalo virálnym. — Foto: Facebook/Scott Shoesmith

SYDNEY 25. februára - Mohlo to dopadnúť inak. Zmätená Elizabeth Shoesmith stála pred otázkou, ktorá jej zmenila život: „Mám ísť na rande s nepočujúcim mužom?“ Bol ním Scott, ktorého spoznala na online zoznamke Tinder.

Rande takmer zrušila

Tesne pred dohodnutým rande si všimla, že je hráčom amerického futbalu, no nie v obyčajnom tíme, ale hrá za Australian Deaf Wallabies, v ktorom sú hráči s poruchami sluchu. Hlavou jej začalo prúdiť nespočetné množstvo otázok: „Do akej miery nepočuje? Ako budú komunikovať? Aké je to mať vzťah s nepočujúcim?“

Bola to zhoda! Foto: instagram/lizzyloveslife

„Skutočne som uvažovala, že to zruším. Ale nenapadol mi žiaden dobrý dôvod, ktorý by som napísala do správy,“ zdôverila sa mladá žena na svojom blogu. Tušila, že jej nepovedal o svojom hendikepe, lebo zažil už veľa odmietnutí. Nechcela byť jednou z nich.

Posunková reč ako znamenie

Možno sa to zdá neuveriteľné, ale keď mala Elizabeth asi 7 rokov, rada sledovala rannú šou, v ktorej komunikovali aj v posunkovej reči. Naučila sa tak množstvo znakov, ktoré si stále pamätala. „Brala som to ako signál,“ priznala Elizabeth. „Navyše bol strašne príťažlivý, ako by som mohla odmietnuť rande s ním,“ neodpustila si vtipnú poznámku.



Na prvé rande išli do hlučného mexického burito baru. Podľa jej slov to bol jeden z barov, kde človek nemôže počuť ani to, ako rozmýšľa a túžila ho čo najskôr opustiť. „Irónia je, že som nemohla počuť nič, čo hovorí. On naopak mohol rozumieť všetko, čítal mi z pier,“ povedala s dodatkom, že v tom momente nevidela, že je znevýhodnený, práve naopak. Zasiahlo ju to.

Virálne video zo svadby

O dva roky nasledovala svadba. Video, ako Scottovi spieva počas obradu v posunkovej reči pesničku Thousand Miles od Christiny Perri, od roku 2018 videli milióny ľudí. „Aj napriek tomu, že Scott je hluchý, nikdy som sa vo svojom živote necítila viac vypočutá,“ povedala pre portál Love What Matters tesne po svadbe.

Manželmi sú dva roky. Foto: instagram/lizzyloveslife

Pomoc druhým

Elizabeth využila mediálny priestor, ktorý jej video vytvorilo, na to, aby pomáhala ľuďom so znevýhodnením. Po tom, čo sa je manžel zdôveril, že sa na jednej z konferencii cítil izolovaný – všetci zúčastnení sa rozdelili do diskusných skupín, zatiaľ čo Scott sedel iba so svojím tlmočníkom bez možnosti zúčastniť sa, založila neziskovú organizácia The Inclusive Organisation Group, ktorej cieľom je inklúzia znevýhodnených ľudí v bežnom aj pracovnom živote.