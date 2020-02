TASR

Dnes o 14:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenský brankár Rodák vychytal Fulhamu remízu s Derby. Pochválil ho aj Wayne Rooney

Marek Rodák — Foto: Facebook/Fulham FC Official

Londýn 24. februára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Marek Rodák bol ústrednou postavou Fulhamu v zápase druhej najvyššej anglickej súťaže na pôde Derby County (1:1). Po skončení duelu si vyslúžil pochvalu nielen od trénera „chalupárov“ Scotta Parkera, ale aj od bývalého anglického reprezentanta Wayna Rooneyho.

Ten ho v 55. minúte ako jediný prekonal z pokutového kopu "vršovickým dloubákom" z dielne Antonína Panenku. Rooney odohral jubilejný 500. zápas v anglických futbalových súťažiach.

Pochvala od Rooneyho aj trénera

„Takéto zakončenie som pri zahrávaní pokutového kopu ešte nepredviedol. Škoda, že môj gól nestačil na zisk troch bodov. Brankár hostí predviedol viacero výborných zákrokov a mal výrazný podiel na tom, že sa zápas skončil remízou,“ uviedol pre anglické médiá bývalý oporný pilier Manchestru United.

Fanúšikovia na oficiálnej webovej stránke Fulhamu označili Rodáka za Muža zápasu. „V predchádzajúcom dueli proti Barnsley dostal Marek lacné góly, no nedeprimovalo ho to a proti Derby opäť naplno ukázal svoje kvality. Vedel som, že ho jeden nevydarený zápas nezlomí a nestiahne sa do ulity. Nie je to ten typ hráča, má charakter. V pondelok ráno po zápase s Barnsley prišiel do kabíny, chlapsky priznal vinu na inkasovaných góloch. Rýchlo to hodil všetko za hlavu a proti Derby podal špičkový výkon,“ pochválil Parker Rodáka, ktorý počas celej sezóny patrí k najlepším hráčom londýnskeho tímu.