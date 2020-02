Dominika Pacigová

Včera o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Láska matky je bezpodmienečná. Fotka fenky, chrániacej vlastným telom šteniatka, obletela svet

Láska matky je bezpodmienečná. Fenka, ktorá ochránila šesť šteniatok, nie je žiadnou výnimkou.

Na snímke je fenka, ktorá chránila vlastným telom šteniatká a šteniatká v bezpečí. — Foto: Facebook - Red Lake Rosie's Rescue

MINNEAPOLIS 24. februára - Fenka sa zatúlala a hľadala miesto, kde by mohla ochrániť šesť šteniatok. Keď nedokázala nájsť vhodný úkryt, do snehu vykopala „jamu“ a svojím telom zakryla šteniatka, aby prežili ukrutnú zimu. Nedokázala však vyprodukovať mlieko a malí štvornohí miláčikovia boli nielen uzimení, ale aj hladní, uvádza portál The Dodo.

Fenka mala jediný cieľ

Fenka sa snažila čo najlepšie ochrániť svoje šteniatka. Kryla ich vlastným telom a zhodou náhod si ju všimla rodina, ktorá prechádzala okolo zalesnenej oblasti. Fenku spolu so šteniatkami okamžite previezli do útulku.

Na snímke je fenka, ktorá chráni svoje šteniatka v snehovej jame. Foto: Facebook - Red Lake Rosie's Rescue

Na snímke sú šteniatka, ktoré boli prevezené do útulku. Foto: Facebook - Red Lake Rosie's Rescue

Zamestnanci útulku nedokázali uveriť vlastným očiam ani ušiam, že sa fenke spolu so šteniatkami podarilo prežiť v takýchto podmienkach. V tom čase jej dali dočasné meno Snowbelle a spolu so šteniatkami už boli v bezpečí. Mali pravidelný prísun krmiva a pomaly sa zotavovali.

Podľa zamestnancov útulku bola Snowbelle veľmi plachá. Keď prišla do útulku, bála sa ľudí. Vždy, keď sa k nej niekto priblížil, sklonila hlavu. V bezpečí je už šesť týždňov a úplne sa zmenila. Podarilo sa jej pribrať a už niekoľko týždňov sa cíti omnoho lepšie. „Snowbelle začala produkovať mlieko pre šteniatka,“ prezradil útulok na Facebooku s dodatkom, že už viaceré šteniatka si našli nový domov.