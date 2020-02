TASR

Dnes o 13:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní Talentovaný stredopoliar Suslov po debute v Eredivisie: Skvelý zážitok

Talentovaný slovenský futbalový stredopoliar Tomáš Suslov si v sedemnástich rokoch odkrútil debut v najvyššej holandskej súťaži.

Tomáš Suslov — Foto: Facebook/FC Groningen

Groningen 24. februára (TASR) - Talentovaný slovenský futbalový stredopoliar Tomáš Suslov si v sedemnástich rokoch odkrútil debut v najvyššej holandskej súťaži. V mládežníckom tíme Groningenu podáva dlhodobo dobré výkony, a tak mu tréner dal šancu i v seniorskej Eredivisie. Vo víkendovom zápase proti Venlu nastúpil na ihrisko v 87. minúte.

„Škoda prehry 0:1, rozhodol nešťastný gól zo záveru zápasu, no to sa vo futbale stáva. Samozrejme, mám nesmiernu radosť z debutu v holandskej lige. Pre každého futbalistu je to krásne, zvlášť, keď mám len sedemnásť rokov. Je to jednoznačne najkrajší zážitok v mojej zatiaľ krátkej kariére," citoval portál profutbal.sk slová Suslova, ktoré odzneli v rozhovore pre klubovú televíziu.

Do hry sa príliš nedostal

Odchovanec prešovského Tatrana odišiel do Groningenu už v roku 2018. Hoci sa slovenský mládežnícky reprezentant v predchádzajúcich dueloch objavil na lavičke náhradníkov, šancu dostal až uplynulý víkend.

„Myslel som na to, že by to mohlo prísť. Asi dvadsať minút pred koncom mi totiž tréner povedal, aby som sa išiel rozcvičiť. Po desiatich minútach som už bol na trávniku,“ priblížil Suslov, ktorý sa ale vinou inkasovaného gólu do hry príliš nedostal: „Keďže sme sa snažili vyrovnať, hrali sme už na nakopávané lopty, čo bolo pre mňa veľmi ťažké. Napriek všetkému som si ale debut užil.“

Dostal aj gratulačné správy

Hneď po stretnutí dostal niekoľko gratulačných správ, okamžite volal aj s rodinou: „Už v šatni som volal s otcom, ktorý bol veľmi šťastný. Práve on ma v piatich rokoch priviedol k futbalu.“

Jeden z najväčších talentov slovenského futbalu by v ďalších zápasoch mohol opäť dostať šancu v zostave ôsmeho tímu priebežného poradia Eredivisie. Groningen v tomto ročníku bojuje o účasť v Európskej lige. V najbližšom kole sa v piatok 28. februára predstaví v dôležitom súboji na pôde piateho Willemu II. Tilburg.