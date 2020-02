TASR

Dnes o 12:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenskí basketbalisti prehrali na Islande, doma si veria viac

Na snímke slovenskí basketbaloví reprezentanti — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Reykjavik 24. februára (TASR) - Basketbalisti Slovenska neuspeli vo svojom druhom vystúpení v rámci B-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. Favorizovanému Islandu podľahli na jeho palubovke 74:83.

Ďalšie stretnutia zverencov trénera Žana Tabaka sú na programe v novembri, najskôr sa doma predstavia proti Kosovu (26. novembra) a potom cestujú do Luxemburska (29. novembra).

Predkvalifikácia MS 2023 - B-skupina: Island - SLOVENSKO 83:74 (43:34) Najviac bodov - Island: Hlinason 24, Björnsson 16, Jónsson 15 - zostava a body SR: Brodziansky 16, Jones 15, Juríček 14, Krajčovič 7, Musil 0 (Ihring 11, Fusek 8, Abrhám 3, Körner 0) TH: 20/14 - 14/8, fauly: 18 - 19, trojky: 13 - 8, rozhodovali: Maliszewski (Poľ.), Bejat (Nór.), Bittner (Nem.), štvrtiny: 17:14, 26:20, 20:20, 20:20 ďalší výsledok: Luxembursko - Kosovo 80:84 (45:44)

Tesný prvý polčas

Brodziansky trojkou expresne otvoril skóre stretnutia. Oba tímy začali zhurta, hral sa vyrovnaný a rýchly basketbal. Slováci si držali tesné vedenie, ale Island bol na dostrel. Domácim patrila koncovka prvej štvrtiny, napokon vyhrali túto časť 17:14.

V druhej časti si tímy vymieňali tesný náskok, o väčšinu bodu sa starali hráči pod košom. Hostí ťahala najmä dvojica Brodziansky a Juríček. Island postupom času zlepšil defenzívu a streľbu, po prvom polčase mu to vynieslo stav 43:34.

Island umnou hrou výhru udržal

Slováci začali po polčasovej prestávke aktívnejšie, dokonca sa nadýchli aj k obratu, v jednej chvíli prehrávali rozdielom jedného útoku, ale v tom momente sa prebudilo domáce mužstvo sa a opäť sa mu podarilo výraznejšie odskočiť. Hlavný podiel mala na tom dvojica Hlinason a Björnsson.

Pred poslednou 10-minútovkou prehrávali hostia 54:63. Slovákom ušla šanca na víťazstvo hneď na začiatku štvrtej štvrtiny, keď pustili súpera k piatim bodom v rade. Island si vytvoril rozhodujúci dvojciferný náskok, ktorý bez problémov udržiaval až do samotného záveru.

Hlasy:

Žan Tabak, tréner Slovenska: „Som hrdý na to, ako sme hrali a bojovali. Vedeli sme, že na Islande to bude veľmi ťažké, akých hráčov majú a že nie sú kompletní. Myslím si, že v tejto skupine ide o najkomplikovanejšiu palubovku z pohľadu vonkajších zápasov. V jednom momente zápasu sme nedokázali premeniť otvorené strely, neurobili sme dobré rozhodnutia v útoku a na konci nás to stálo zápas. Som toho názoru, že doma musíme odviesť lepšiu robotu a máme šancu.“

Andre Jones, hráč Slovenska: „V prvom rade, gratulujem Islandu. Myslím si, že sme nestrieľali veľmi dobre. Súper dobre ubránil priestor pod košom, Hlinason rozdal už v úvode mnoho blokov. V druhom polčase sme hrali viac agresívne a koncentrovane, aby nám to lepšie padalo. Teším sa už na domáce stretnutie proti Islandu.“