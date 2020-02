Lenka Miškolciová

Dnes o 20:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V bratislavských škôlkach čítajú pred spaním deťom rozprávky babičky

Čítankovo je najrýchlejšie sa rozrastajúci dobrovoľnícky program v Bratislavskom kraji. Ide o projekt, kedy seniorky čítajú deťom pred spaním v škôlkach rozprávky. Rozvíjajú tak v nich cit ku knihám, ale zlepšujú aj porozumenie medzi generáciami.

BRATISLAVA 24. februára - Spomienky na to, ako nám rodičia či starí rodičia v detstve čítali rozprávky, sú určite jedni z najkrajších, ktoré si uchovávame aj v dospelosti. Podobné spomienky si teraz vďaka Bratislavskému dobrovoľníckemu centru budú so sebou niesť aj deti z materských škôlok v Bratislave. Dobrovoľnícky program Čítankovo je medzigeneračný projekt, ktorý spája deti a seniorky, ktoré im ako dobrovoľníčky čítajú rozprávky.

Seniorky si dobrovoľnícky program pochvaľujú, pretože, ako samy vravia, od detí na revanš dostávajú: „veľa lásky, optimizmu. Sú to také baterky, nabíjajú optimizmom a radosťou, môžem to každému len doporučiť,“ vyjadrila sa jedna z dobrovoľníčok. Aktuálne je do programu zapojených 9 materských škôl v 3 mestských častiach Bratislavy.

Cieľom programu je zlepšiť medzigeneračné porozumenie medzi deťmi a seniormi v meste. Sekundárnym benefitom je rozvíjanie vzťahu detí ku knihám a čítaniu ako aj poskytnúť pozitívny vzor dospelých.

Seniorky deťom čítajú raz týždenne pred spaním

Bratislavské dobrovoľnícke centrum zapája materské školy do programu Čítankovo od roku 2018. Aktuálne program prebieha v materských školách vo Vrakuni, Karlovej Vsi a Starom meste. Čítanie v materských školách sa uskutočňuje raz týždenne, spravidla pred obedným spánkom detí. Seniorky/dobrovoľníčky si tému rozprávky vopred dohodnú s triednou pani učiteľkou a po prečítaní si ju s deťmi interaktívne opätovne prechádzajú. Deti si tak čítaný text lepšie zapamätajú a prostredníctvom doplňujúcich otázok sa dozvedia všetko, čo ich zaujíma.

Do programu sa môžete zapojiť každý senior starší ako 60 rokov

Do programu sa môže zapojiť každý senior alebo seniorka z Bratislavy, prípadne z okolitých miest a obcí, ideálne však z okolia konkrétnej škôlky. Senior by mal mať viac ako 60 rokov, byť trpezlivý, zodpovedný a ochotný venovať 1 – 3 hodiny svojho času týždenne. „Aktuálne hľadáme dobrovoľníka/čku na čítanie rozprávok deťom do MŠ Majerníková 11 (Karlova Ves),“ uviedlo Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ktoré chce projekt rozširovať aj naďalej.

Myšlienka spojiť čítaním najstaršiu a najmladšiu generáciu vznikla v roku 2017 v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a s jeho súhlasom ho realizujeme aj v hlavnom meste a okolí.

Myšlienka spojiť čítaním najstaršiu a najmladšiu generáciu vznikla v roku 2017 v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a s jeho súhlasom ho realizujeme aj v hlavnom meste a okolí.