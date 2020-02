TASR

Chcete odvoliť mimo trvalého bydliska? Pozrite, dokedy si treba vybaviť preukaz

Ešte do konca pracovného týždňa môžu voliči požiadať o hlasovací preukaz.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 24. februára (TASR) - Ešte do konca pracovného týždňa môžu voliči požiadať o hlasovací preukaz. S ním môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku v prípade, ak budú počas sobotných (29. 2.) parlamentných volieb mimo trvalého bydliska. O preukaz je možné požiadať už len osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, a to do 28. februára.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne alebo cez splnomocnenca najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec mu vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Vo volebnej miestnosti sa musí volič okrem hlasovacieho preukazu preukázať aj platným občianskym preukazom.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.