Paríž St. Germain má na čele francúzskej ligy už 13-bodový náskok

Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili nad Girondins Bordeaux a pred druhým Olympique Marseille majú už 13-bodový náskok.

Edinson Cavani sa raduje z gólu do siete Bordeaux — Foto: TASR/AP

Paríž 23. februára (TASR) – Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v 26. kole francúzskej Ligue 1 nad Girondins Bordeaux 4:3 a pred druhým Olympique Marseille majú už 13-bodový náskok. Dva góly úradujúceho majstra strelil Marquinhos, po jednom pridali Edinson Cavani a Kylian Mbappe.

V závere musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín Neymar. V úvodnom nedeľnom zápase remizovali hráči AS Saint Etienne so Stade de Reims 1:1.