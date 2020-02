TASR

Dnes o 10:13 čítanie na 10 minút 0 zdieľaní Tipsport liga: Začala sa nadstavbová časť, zvíťazili Banská Bystrica aj Slovan

Nadstavbová časť hokejovej Tipsport ligy odštartovala v nedeľu 1. kolom.

Na snímke zľava Roman Žitný (HC Slovan Bratislava) a Jakub Kolenič (HKM Zvolen) — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 23. februára (TASR) - Nadstavbová časť hokejovej Tipsport ligy odštartovala v nedeľu 1. kolom, v ktorom nastúpili lepšie postavené tímy v tabuľke na domácom ľade. Bodovať naplno sa nepodarilo iba Košiciam, ktoré podľahli Popradu 1:3.

Slovan si v skupine o 1.-6. miesto poradil so Zvolenom hladko 5:0 a ťahá päťzápasovú víťaznú šnúru. Trenčín prehral na ľade Banskej Bystrice 1:5 a pocit z víťazstva nepozná už päť duelov.

V skupine o 7. - 12 miesto naďalej pokračuje súboj o dve postupové priečky do play off medzi Michalovcami, Nitrou a Miškovcom. Všetky tri tímy si v nedeľu pripísali trojbodové víťazstvá. Najviac sa na triumf nadreli "ľadové medvede" z Miškovca, ktoré rozhodli duel so svojimi krajanmi z Budapešti až v záverečnej tretine a vyhrali 2:0.

Na snímke uprostred tréner HKM Zvolen Andrej Podkonický a striedačka Zvolena Foto: TASR/Pavol Zachar

Skupina o 1. - 6. miesto:

Slovan nadelil Zvolenu päť gólov

Slovan sa dostal v úvode do tlaku vďaka faulu Corrina, ktorý išiel už v 1. minúte na trestnú lavicu. Domáci síce presilovku nevyužili, no ich nápor pokračoval a desať sekúnd po jej konci otvoril skóre Kytnár, keď tečoval strelu Bačíka - 1:0.

Následne si zahrali v početnej výhode aj hostia, šance mali Parks a Mikúš, ale nepremenili ich a v 7. minúte udreli znova „belasí“. Opäť sa presadili tečovanou strelou, tentokrát skóroval Abdul po strele Carsona. V 17. minúte pridal Meszároš tvrdou strelou tretí gól a v závere tretiny mohlo byť už 4:0, no Bondra ani Pance Tomeka neprekonali.

Na snímke zľava Ivan Švarný (HKM Zvolen), brankár Tomáš Tomek (HKM Zvolen) a teší sa z gólu Milan Kytnár (HC Slovan Bratislava) Foto: TASR/Pavol Zachar

Brankár Zvolena si pripísal ďalší dôležitý zákrok v 24. minúte, keď zneškodnil strelu Ziga. Hostia mali ihneď dobrý protiútok, no Kelemen netrafil bránku. Slovan si potom zahrali dve presilovky, v 26. minúte bol v dobrej pozícii Urbánek, no Švárny mu znemožnil zakončenie.

Druhá početná výhoda „belasých“ sa skončila predčasne, keďže na trestnú išiel aj Zigo. Zvolen mohol znížiť v 31. minúte, no Brust výborne zasiahol pri strele McPhersona i dorážke Mikúša. V 35. minúte sa ocitol po prihrávke Bondru pred brankárom Pance, ale tesne minul.

Slovan si zahral v úvode tretieho dejstva ďalšiu presilovku a dokázal ju využiť už po 18 sekundách. Štajnochovu strelu od modrej tečoval za Tomekov chrbát Zigo. Ďalší gól mohol pridať v 43. minúte vo vlastnom oslabení Urbánek, ale v úniku trafil len do brankára.

Na snímke uprostred tréner HC Slovan Bratislava Roman Stantien a striedačka Slovana Foto: TASR/Pavol Zachar

Zvolenčania dostali šancu skorigovať v 45. minúte, keď hrali vyše minútu 5 proti 3, vytvorili si tlak, no Brust si udržal čisté konto. V 49. minúte pridal Slovan piaty gól z hokejky Panceho a tak odštartoval nadstavbovú časť vysokým víťazstvom.