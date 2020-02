TASR

Lyžovanie-SP: Federica Brignoneová sa dostala po triumfe v kombinácii na čelo celkového poradia

O 92 stotín sekundy pred Rakúšankou Franziskou Gritschovou, tretia skončila Češka Ester Ledecká s mankom 1,82 s.

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová sa usmieva v cieli po druhej časti alpskej kombinácie Svetového pohára v alpskom lyžovaní — Foto: TASR

Crans Montana 23. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila nedeľnú alpskú kombináciu Svetového pohára. Vo švajčiarskej Crans Montane po druhom mieste v super-G atakovala v slalome čas vedúcej Talianky Federicy Brignoneovej, ale špicar ju pripravil o šancu na víťazstvo. Brignoneová uspela časom 1:56,24 (1:15,62/40,62) o 92 stotín sekundy pred Rakúšankou Franziskou Gritschovou, tretia skončila Češka Ester Ledecká s mankom 1,82 s.

Vo švajčiarskom stredisku panovalo veľmi teplé počasie a hrozilo zmäkčovanie snehovej podložky. Profil zjazdovky Mont Lachaux však nahrával lyžiarkam, ktoré sa venujú aj obrovskému slalomu, a minimálne na prvých dvoch priečkach sa to potvrdilo. Vlhová sa po super-G usadila na druhom mieste o 58 stotín za Taliankou, priebežne tretia bola Rakúšanka Nina Ortliebová s mankom 0,66 s. Víťazka jedinej predchádzajúcej tohtosezónnej kombinácie Brignoneová sa na skoku dostala do krkolomného záklonu, ale dokázala ho ustáť a jej riskantná jazda slávila v super-G úspech, no pred slalomovou časťou si pred Vlhovou nevypracovala až taký značný náskok.

Dvadsaťštyriročná slovenská reprezentantka vyštartovala s číslom 13. Na prvom skoku ju vynieslo z ideálnej stopy a musela zabojovať, aby sa vošla do nasledujúcej bránky. Situáciu však zvládla natoľko, že jej odstup na Brignoneovú bol iba jedna desatina. Ďalšie dve chybičky spravila v spodnej technickej pasáži a v cieli zaostala o 0,58 s, ale tento výsledok jej dával veľkú šancu zaútočiť pri svojich slalomárskych kvalitách na víťazstvo. „Bolo dôležité zostať pri Federice, aby mi veľmi neutiekla. Podmienky neboli najlepšie, bolo to mäkké a veľmi hrboľaté. Snažila som robiť to, čo mi povedal tréner, viem, kde som urobila chyby," zhodnotila zverenka Taliana Livia Magoniho pre RTVS.

Vlhová nedokončila ani prvú kombináciu v tomto ročníku, keď v januári v rakúskom Altenmarkte-Zauchensee vypadla už v super-G. V nedeľu si prvýkrát vyskúšala nové pravidlá Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS), podľa ktorých najprv idú v slalome najlepšie lyžiarky po rýchlostnej časti, a neštartuje sa v obrátenom poradí ako v minulých zimách. Brignoneová predviedla na rytmickej trati jazdu bez viditeľnejších chýb. Slovenka sa pustila veľmi agresívne a rýchlo sťahovala manko, na druhom medzičase bola v červených číslach už len o šesť stotín sekundy. Špicar však zmaril nádeje na jej prvé víťazstvo v disciplíne lyžiarskej všestrannosti, ako aj na zisk dôležitých bodov do celkového hodnotenia SP.

Na jeho čelo sa vďaka triumfu prepracovala Brignoneová, vedie o 73 bodov pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Vlhová stále figuruje na treťom mieste so stratou 159 bodov na novú líderku. Dvadsaťdeväťročná Talianka dosiahla pätnáste víťazstvo na podujatiach SP, piate v kombinácii, ktorú v tejto sezóne vyhrala aj v druhej z troch súťaží. V tej záverečnej môže o týždeň 1. marca na domácom snehu v La Thuile potvrdiť zisk malého glóbusu, má 75-bodový náskok pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a 100-bodový pred Ledeckou. V Crans Montane sa v kombinácii presadila už po štvrtý raz za sebou. „Crans Montana je pre mňa osudová, ani neviem, prečo sa mi tu tak darí. Na štarte mám vždy pocit, že tu môžem vyhrať, ale mala som aj šťastie, že Petra Vlhová vypadla. Veľký glóbus ma nezaťažoval, myslela som iba na tieto konkrétne preteky," uviedla víťazka vo vysielaní Eurosportu.