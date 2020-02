Kukučínove jubileum oslávia Oravci sériou kultúrnych podujatí

TASR

Prvým z nich je 17. ročník celoštátnej literárnej súťaže Mladá slovenská poviedka, ktorý bude venovaný práve Kukučínovi.

Jasenová 23. februára (TASR) – Jubilejné 160. výročie narodenia zakladateľa modernej literárnej prózy Martina Kukučína si jeho oravskí rodáci pripomenú sériou podujatí. Prvým z nich je 17. ročník celoštátnej literárnej súťaže Mladá slovenská poviedka, ktorý bude venovaný práve Kukučínovi. Informoval o tom riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský.

„Zapojiť do súťaže sa môžu autori od 11 do 30 rokov s dosiaľ nepublikovanou prácou do 30. júna. Slávnostné vyhodnotenie sa bude konať v októbri v Dolnom Kubíne," konkretizoval.

Kukučínovi budú patriť aj 4. Richtárske dni obce Jasenová. V dňoch 11. a 12. júna si Jasenovčania kultúrnym programom pripomenú 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci a výročie narodenia spisovateľa, ktorý podľa Žabenského preslávil dedinu azda najviac.

„Mozaiku Kukučínovho roka do tretice doplní na jeseň interaktívna vedomostná súťaž pre školákov. Po vlaňajšom úspechu podobnej súťaže s názvom Po stopách Pavla O. Hviezdoslava budú žiacki zástupcovia škôl hľadať miesta súvisiace s pobytom a tvorbou Kukučína. Na nich dostanú konkrétne úlohy a otázky, ktoré budú musieť zodpovedať," priblížil riaditeľ kultúrneho strediska s tým, že získané odpovede budú dôležité pri záverečnom riešení rébusu. Pre víťaznú školu je za odmenu pripravený celodenný výlet.

Sériu aktivít s názvom Rok Martina Kukučína pripravuje Oravské kultúrne stredisko, obec Jasenová a ďalší partneri.