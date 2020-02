TASR

Dnes o 14:42 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Futbal: „Citizens\" zvíťazili aj napriek štvrtej nepremenenej penalte za sebou

Napriek tomu zvíťazili v dueli 27. kola na pôde Leicestru City 1:0 a upevnili si druhé miesto v tabuľke.

Ilustračná fotka — Foto: TASR/AP

Londýn 23. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru City nepremenili v anglickej Premier League štvrtú penaltu za sebou. Napriek tomu zvíťazili v dueli 27. kola na pôde Leicestru City 1:0 a upevnili si druhé miesto v tabuľke. O zisku troch bodov pre „Citizens" rozhodol v 80. minúte Gabriel Jesus.

„Nepremenili sme štyri penalty za sebou, proti Leicestru ju zahodil Sergio Agüero. Možno sa to otočí, keď budeme najbližšie čeliť jedenástkovému rozstrelu a pôjde o niečo dôležitejšie. Treba samozrejme pochváliť aj brankárov, no som si istý, že ďalšiu penaltu už premeníme," citovala agentúra AFP slová trénera Manchestru City Pepa Guardiolu. Jeho zverenci majú pred tretím Leicestrom už 7-bodový náskok, no v najbližších dvoch sezónach sa nepredstavia v európskych klubových súťažiach pre porušenie pravidiel finančnej fair play.

V londýnskom derby v boji o štvrté miesto zvíťazila Chelsea nad Tottenhamom Hotspur 2:1. V drese „The Blues" sa presadili Olivier Giroud a Marcos Alonso, skóre zápasu uzavrel vlastným gólom Antonio Rudiger. „Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas. Ukázali sme silný charakter a zdolali rivala pred domácim publikom. Gól ma veľmi teší, najmä v takomto zápase," povedal Giroud pre theguardian.com.