TASR

Dnes o 09:33 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní NHL: Alexander Ovečkin ako ôsmy muž histórie strelil 700 gólov

Na métu 700 gólov sa pred ním dostali Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801), Jaromír Jágr (766), Brett Hull (741), Marcel Dionne (731), Phil Esposito (717) a Mike Gartner (708).

Kapitán Washingtonu Rus Alex Ovečkin — Foto: TASR /AP

New York 23. februára (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin strelil v zámorskej NHL svoj 700. gól v základnej časti. Stal sa len ôsmym hráčom v histórii profiligy, ktorý sa dostal na túto métu. Kapitán Washingtonu Capitals vyrovnal v tretej tretine sobotňajšieho zápasu na ľade New Jersey Devils na 2:2, no jeho tím napokon prehral 2:3 a neuspel vo štvrtom stretnutí v rade.

Tridsaťštyriročný Ovečkin skóroval v druhom zápase za sebou po tom, ako čakal na gól päť stretnutí, čo naposledy zažil v decembri 2018. „Keď sa k nejakej méte blížite, tak nad tým začnete viac uvažovať. Vedel som, že raz to príde. Ak by sa to nepodarilo dnes, prišlo by to neskôr, veď nás čaká ešte 20 zápasov," povedal Ovečkin podľa nhl.com.

Na métu 700 gólov sa pred ním dostali Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801), Jaromír Jágr (766), Brett Hull (741), Marcel Dionne (731), Phil Esposito (717) a Mike Gartner (708). „Dobrá spoločnosť, som šťastný, že som medzi nimi. Musíme sa však sústrediť na iné veci, je dôležité, aby sme zbierali body. Teraz nás čaká veľký zápas s Pittsburghom," dodal muž s číslom 8.

Veľký moment elitného strelca prišiel v 45. minúte, keď mu spoza bránky prihral krajan Jevgenij Kuznecov a Ovečkin tvrdou ranou bez prípravy z pravého kruhu vymietol roh bránky Mackenzieho Blackwooda. „Dostal som pekný pas a trafil som to. Puk sa odrazil od žŕdky dnu. Je to za nami, ide sa ďalej," vydýchol si "Ovi". Naposledy strelil v NHL gól s poradovým číslom 700 Jaromír Jágr, ktorému sa to podarilo 1. marca 2014 proti New Yorku Islanders.

Vo veku 34 rokov a 158 dní sa stal Ovečkin druhým najmladším 700-gólovým strelcom. Mladší bol len Wayne Gretzky, ktorý métu dosiahol vo veku 29 rokov a 342 dní. „The Great One" strelil sedemstý gól 3. januára 1991 v službách Los Angeles Kings proti Islanders. Moskovský rodák je zároveň druhým najrýchlejším mužom histórie NHL s týmto míľnikom, 700. gól strelil vo svojom 1143. zápase základnej časti. Aj v tomto smere bol lepší Gretzky, podarilo sa mu to v 886. zápase.

V jednom však Ovečkin legendárneho Gretzkého prekonal. Na to, aby sa dostal zo 600 na 700 gólov, potreboval iba 154 zápasov, Gretzky 169. Ďalší elitní strelci viac ako 200. „Sme na neho hrdí. Tým, že s ním trávime každý deň, si ani neuvedomujeme, s akou hviezdou hráme. Tento muž má šancu stať sa najlepším v celej histórii," zložil Ovečkinovi poklonu Kuznecov. Po jubilejnom góle prišiel Ovečkinovi na ľad zagratulovať celý tím vrátane slovenského útočníka Richarda Pánika. Míľnik v Prudential Center ocenili potleskom v stoji aj fanúšikovia Devils.

Vo svojej 15. sezóne má Ovečkin na konte 42 gólov a ešte osem ho delí od toho, aby ich deviatykrát v kariére strelil 50. Vyrovnal by tým rekordné zápisy Gretzkého a Mikea Bossyho. Ak sa mu to podarí, stane sa druhým najstarším 50-gólovým strelcom. Tridsaťpäťročný Johnny Bucyk dal v sezóne 1970/71 za Boston Bruins 51 gólov. Po tridsiatke zaznamenal tri 50-gólové sezóny len Phil Esposito z Bruins, Ovečkin ho môže vyrovnať. Najviac gólov v jednej sezóne strelil Ovečkin v ročníku 2008/2009, keď prekonal brankárov 65-krát. „Je to úžasné. Bolo otázkou času, kedy sa mu to podarí, všetci sme s tým žili. Je to superhviezda, v mojom ponímaní najlepší strelec, akého som kedy videl. Dnes sme videli históriu," dodal tréner Capitals Todd Reirden.

Ovečkin má zo všetkých 700-gólových strelcov najnižšie percento úspešnosti streľby (12,7). Je známy tým, že v každom zápase vyprodukuje veľký počet striel, aktuálne ich má na konte 5518, viac zaznamenali len Jágr a Ray Bourque. Kapitán Washingtonu bol najčastejšie strieľajúcim hráčom v 11 zo 14 sezón a na čele týchto štatistík je aj v aktuálnom ročníku. Zo 700 gólov dal 259 v presilovkách (tretí v histórii), 110 víťazných zásahov (štvrtý v histórii), 39 do prázdnej bránky (tretí v histórii), 23 v predĺžení (najviac v histórii) a 4 v oslabení. Naposledy skóroval v početnej nevýhode 3. januára 2009 proti New Yorku Rangers. Je známe, že na oslabenia Ovečkin chodí zriedka, v celej kariére odohral v takejto situácii len 191 minút. Pre porovnanie, v presilovkách bol na ľade viac ako 5400 minút. Najviac gólov (po 24) strelil Marcovi-Andremu Fleurymu a Henrikovi Lundqvistovi. K 700 gólom v základnej časti pridal 65 v play off.

Gretzky verí, že Ovečkin by mohol jeho rekord prekonať. „Stále tvrdím, že rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Som hrdý na to, čo som dosiahol. Bolo to tvrdo vybojované, ale podobne drie aj on teraz. Má legitímnu šancu prekonať môj zápis. Na to potrebujete dve veci - byť zdravý a hrať v dobrom tíme. Hrá tvrdo, ale vyhýbajú sa mu zranenia a hrá za dobrý tím a s kvalitnými hráčmi. Takže sa mu to môže podariť," povedal v ankete nhl.com Gretzky.