Slováci vyzbierali Riškovi viac ako 2 milióny eur. Rodičia posielajú verejnosti dôležitý odkaz

Zbierka stále pokračuje, rodičia prosia verejnosť o pomoc.

Malý bojovník, Riško — Foto: Facebook/Riško Dýchaj - malý bojovník s SMA1

BRATISLAVA 22. februára - Slováci sa spojili pre dobrú vec a pre malého Riška vyzbierali sumu viac ako 2 milióny eur. Verejnú zbierku jeho rodičia vyhlásili na génovú terapiu, ktorú vyvinuli v Amerike.

Rodičia informovali verejnosť o stave chlapčeka

Rodičia malého Riška sú nesmierne šťastní, že sa vyzbierala taká veľká suma, ale zároveň informovali o tom, že zbierka naďalej pokračuje, keďže stav Riška sa v posledných dňoch zhoršil. „Bohužiaľ potrebujeme ďalšie stotisíce na liečbu, ktorá na Slovensku nie je možná. Takže v zbierke pokračujeme. Aktívne komunikujeme s nemocnicou v Bostone, uskutočnil sa hovor medzi Riškovými lekármi v Košiciach a lekármi z Bostonskej nemocnice. Nemocnica v Bostone vyčíslila sumu, ktorú by sme museli zaplatiť, ak by sme sa rozhodli isť tam. Je to ďalší milión. Čakáme na vyčíslenie z Budapešti a veríme, že to bude menej a že stihnú všetko včas pripraviť,“ napísali rodičia na Facebook.