NBA: Denver neuspel v Oklahome City, San Antonio vyhralo v Utahu

Klub z Kalifornie uspel v štvrtom stretnutí v sérii a vedie Západnú konferenciu.

New York 22. februára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na sobotu v NBA na svojej palubovke nad Memphisom 117:105. Pod triumf sa podpísali tradičné opory domácich, LeBron James nazbieral 32 bodov, Anthony Davis k 28 bodom pridal 13 doskokov. Klub z Kalifornie uspel v štvrtom stretnutí v sérii a vedie Západnú konferenciu.

Druhý tím na západe Denver prehral 101:113 na palubovke Oklahomy City. Tím z Colorada zaznamenal v zápase 19 strát a domáci z nich vyťažili 25 bodov. Najlepším strelcom Thunder bol Chris Paul s 29 bodmi, no až sedem hráčov zaznamenalo dvojciferný počet bodov. „Videl som tímy, ktoré neťahali za jeden povraz a niektorí nepriali spoluhráčovi, lebo sa chceli dostať na palubovku. Je príjemné zistiť, že my takí nie sme," sršal spokojnosťou rozohrávačský veterán Paul.

Luka Dončič opäť režíroval triumf Dallasu. Mavericks uspeli v Orlande 122:106, slovinský reprezentant prispel 33 bodmi a 10 doskokmi, k triple double mu chýbali dve asistencie.

V súboji dvoch tímov tesne pod hranicou postupu do play off prehral Portland doma s New Orleansom 115:128. Trail Blazers naďalej ničia zranenia, k dispozícii nemali stále svojho prvého rozohrávača Damiana Lillarda a na súpiske bolo iba deväť hráčov. V drese hostí sa dostáva do pohody jednotka draftu 2019 Zion Williamson, ktorý nazbieral 25 bodov a cez 20-bodovú hranicu sa dostal v siedmom zápase za sebou.

Boj o účasť vo vyraďovacej časti nevzdáva ani San Antonio, ktoré nečakane vyhralo v Utahu 113:104. Do formy sa v jeho drese dostáva rozohrávač Dejonte Murray, ktorý dal 23 bodov a z uplynulých štyroch stretnutí má streleckú úspešnosť 60%. „Keď vám veria spoluhráči aj tréner a máte na palubovke voľnosť, dokážete dostať zo seba to najlepšie. Nie je jednoduché vrátiť sa a predvádzať ihneď kvalitné výkony," povedal podľa AP Murray, ktorý vynechal pre zranenie takmer celú predchádzajúcu sezónu.

Čerstvé zranenie hlási Minnesota, ktorej sa zranil jej líder. Karl-Anthony Towns bude pre zlomené zápästie absentovať minimálne dva týždne.