NHL: Jaroslav Halák pomohol Bostonu k ďalšej výhre

Ilustračná fotka — Foto: TASR/AP

New York 22. februára (TASR) - Hokejisti Bostonu dosiahli piate víťazstvo v NHL za sebou. V noci na sobotu zdolali domáce Calgary 4:3 a upevnili si postavenie na čele Východnej konferencie i celej profiligy. Slovenský brankár Jaroslav Halák pomohol „medveďom" osemnástimi úspešnými zákrokmi.

Halák od úvodu čelil gólovému uragánu zo strany Flames. V priebehu tri a pol minúty dostal tri góly zo štyroch striel, no zostal medzi žŕdkami, viackrát už neinkasoval a napokon slávil svoj piaty víťazný zápas v sérii. Po prvej tretine bol stav nerozhodný 3:3, víťazný gól Bruins strelil na začiatku druhej časti Brad Marchand. Ten si predtým pripísal aj jednu asistenciu. Jeho spoluhráč Patrice Bergeron dvakrát rozvlnil sieť. „Určite to nebol vstup do zápasu, aký sme si ako mužstvo želali. Myslím si, že sme ukázali úžasnú odolnosť, že sme dokázali držať krok so súperom, že sme verili nášmu systému a dokázali sa po tých rýchlo inkasovaných góloch vrátiť späť do hry. Potom sme sa už upokojili a nenechali súpera dostávať sa do takých veľkých šancí," hodnotil duel pre nhl.com Bergeron. Kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral 20:38 minúty a mal plusový bod. "Plamene" vytvorili nový klubový rekord v najrýchlejšie strelených troch góloch v zápase – dokázali to za 3 minúty a 23 sekúnd.

Edmonton prehral v Minnesote 3:5. Oilers nastúpili bez zraneného kapitána Connora McDavida, hoci zámorské médiá špekulovali o jeho možnom návrate. Nemecký kanonier Leon Draisaitl poslal hostí v druhej tretine do vedenia 3:2, jeho 35. zásah v tejto sezóne však Edmontonu napokon nestačil. V zápase aj raz asistoval a k pokoreniu 100-bodovej hranice mu chýbajú už iba tri body. Vo všetkých troch góloch Oilers mal prsty Ryan Nugent-Hopkins – dva strelil a pri jednom asistoval. Edmonton trikrát viedol, ale nakoniec prehral s Minnesotou aj tretí vzájomný duel v tejto sezóne. „Musíme nájsť spôsob, ako takto dobre rozbehnutý zápas doviesť do víťazného konca. Súper neurobil nič výnimočné, nič bláznivé. Sami sme si strelili do nohy tým, že sme inkasovali zbytočné góly. Dalo sa im predísť," poznamenal Draisaitl. V drese domácich zažiaril 30-ročný obranca Jared Spurgeon, ktorý prvýkrát v kariére dosiahol čistý hetrik. V rozmedzí 31.-59. minúty ním otočil zápas z 2:3 na 5:3. „Naposledy to bolo ešte v žiackych časoch, keď som strelil hetrik. Že sa mi ho podarilo vsietiť práve tu, na tomto mieste, odkiaľ mám toľko nádherných spomienok, je niečo fantastické," povedal Spurgeon, ktorý sa v Edmontone narodil.

Hetrikom - svojím tretím v profiligovej kariére - sa blysol aj krídelník NY Islanders Jordan Eberle. Pomohol ním k triumfu 4:1 nad trápiacim sa Detroitom a k ukončeniu štvorzápasovej série prehier. Brankár Sergej Varlamov prispel k víťazstvu 21 úspešnými zákrokmi. „Podržal nás brankár, na tripe nám Sergej dáva šancu vyhrať každý zápas a ukázal to aj dnes. Predviedol niekoľko bravúrnych zákrokov," pochválil Eberle ruského brankára. „Ostrovania" zdolali tohto súpera aj v treťom vzájomnom súboji v sezóne. Red Wings prehrali piaty zápas z uplynulých šiestich a ako prvý tím ligy už nemajú ani matematickú šancu postúpiť do play off.

V drese Dallasu opäť chýbal Andrej Sekera. Stars bez slovenského zadáka prehrali na vlastnom ľade v šlágri Západnej konferencie s obhajcom titulu St. Louis 1:5. Blues si vďaka tretiemu víťazstvu v sérii poistili vedenie v konferencii i Centrálnej divízii.

Hráči New Yorku Rangers uspeli na ľade Caroliny 5:2 a vybojovali siedmu výhru za sebou na klziskách súperov, čím vyrovnali klubový rekord z rokov 1935 a 1978. Bol pritom opäť ruský brankár Igor Šesťorkin, ktorý predviedol 27 úspešných zákrokov a ako tretí nováčik v histórii klubu vychytal triumf v šiestich zápasoch základnej časti za sebou. Napodobnil Jima Henryho a Stevea Weeksa. Mika Zibanejad prispel k víťazstvu gólom a dvomi asistenciami. Rangers sa proti Caroline darí, zdolali ju v piatom vzájomnom súboji v sérii.

Colorado si poradilo s domácim Anaheimom 1:0 vďaka gólu J.T. Comphera z 37. minúty. V zápase dominovali obaja brankári. Čech Pavel Francouz po podpise novej zmluvy zneškodnil 25 striel súpera a prvým čistým kontom v profiligovej kariére doviedol Avalanche k tesnej výhre. Brankár Ducks John Gibson zlikvidoval 28 striel, jeho spoluhráč Hampus Lindholm odohral jubilejný 500. zápas v NHL.