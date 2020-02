TASR

Hokej-TL: Pozrite si výsledky hokejových zápasov

Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatok v záverečnom zápase 1. fázy základnej časti Tipsport Ligy nad HC Nové Zámky 7:2.

Ilustračná snímka — Foto: TASR – František Iván

Detva 21. februára (TASR) - Hokejisti HC"05 iClinic Banská Bystrica triumfovali v piatkovom súboji 52. kola Tipsport Ligy na ľade HC 07 WPC Koliba Detva 4:1 a stali sa víťazmi prvej fázy základnej časti. Do nadstavbovej časti vstúpia s dvojbodovým náskokom pred druhým Slovanom Bratislava.

Bystričania ešte po druhej tretine prehrávali v derby 0:1, ale v záverečnej dvadsaťminútovke štyri gólmi strhli víťazstvo na svoju stranu.

HC 07 WPC Koliba Detva - HC"05 iClinic Banská Bystrica 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)

Góly: 2. Ščurko (Král, Podešva) - 41. Mihálik (Hohmann, Hickmott), 47. Kriška (Owens, Bartánus), 57. Mlynarovič (Jääskeläinen, Hohmann), 60. Hričina (Stupka, Maier). Rozhodovali: Valach, Orolin – Rojík, J. Konc ml., vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 604 divákov.

HC 07 WPC Koliba Detva: Zalivin – Andersons, Gachulinec, Turan, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Lalík – M. Surový, P. Valent, Gašpar – Král, Podešva, Ščurko – Čacho, Klíma, Mons - Ľupták, V. Fekiač, Čenka

HC"05 iClinic Banská Bystrica: Melicherčík - Mihálik, Southorn, Cardwell, Nemčík, Owens, Maier, Žiak - Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen - Stupka, Mlynarovič, Šoltés - Hričina, Bartánus, Kriška - Fafrák, Gabor, Lunter

Domácim vyšiel vstup do stretnutia a už v 2. minúte sa ujali vedenia, keď Ščurko strelou švihom z ľavej strany prekvapil Melicherčíka. Rýchly úvod sľuboval gólové hody, opak bol však pravdou. V ďalšom priebehu dominovali obrany, najmä tá detvianska dlhý čas nepúšťala majstra do vážnejších šancí. Až v závere prvej tretiny sa dostal do tutovky Jääskeläinen, v rozhodujúcej chvíli mi však puk preskočil čepeľ hokejky. Domáci kontrovali šancou Surového, ktorý unikol vo vlastnom oslabení, mieril však nad Melicherčíkovu bránku.

V druhej časti "barani" pridali v aktivite, proti nim ale stála sformovaná defenzíva Detvy na čele s pozorným Zalivinom. V 25. min v nej dokázali hostia nájsť okienko, no Kriška v nájazde blafákom neprekonal Zalivina. Hra pokračovala v rýchlom tempe bez prerušení. V 36. minúte neuspel pred brankárom Detvy ani Southorn.

Bystričania v tretej tretine vystupňovali svoj tlak a dočkali sa gólového obratu. Už po 37 sekundách od buly vyrovnal Mihálik, ktorý po prihrávke Hohmanna trafil presne do ľavého horného rohu Zalivinovej bránky. Domáci brankár ešte v 45. min odolal pri šanci Krišku, no o dve minúty neskôr ten istý hráč strelil druhý gól hostí, keď po krížnom pase Owensa nemal problém zakončiť do odkrytej bránky - 1:2. Detva nestíhala dostupovať súperových hráčov a pred Zalivinom bolo naďalej rušno, k tretiemu gólu boli blízko Hohmann a Jääskelainen. Domáci nedokázali už nájsť potrebné sily na vyrovnanie, naopak Bystrica v závere ďalej zamestnávala domácu obranu. V 57. minúte pridal tretí gól hostí Mlynarovič a výsledok spečatil na konečných 4:1 dve sekundy pred koncom Hričina.