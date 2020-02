TASR

Archeológovia v Ríme predstavili sarkofág zasvätený Romulovi

Pomník sa nachádza vo Forum Romanum a tvorí ho podzemná komora so sarkofágom (rakvou) vysokým 1,4 metra a čímsi, čo vyzerá ako oltár.

Ilustračná fotka — Foto: TASR /AP

Rím 21. februára (TASR) - Archeológovia predstavili v piatok unikátny objav podzemného posvätného miesta zo šiesteho storočia pred naším letopočtom, ktoré môže byť hrobkou prvého kráľa antického Ríma. O objave informoval archeologický park Koloseum, ktorý dohliada na prebiehajúce vykopávky vo Forum Romanum (Rímske fórum) v talianskej metropole, píše agentúra DPA.

Svätyňa je venovaná Romulovi

Ten podľa legendy spoločne so svojím dvojčaťom - Remom - 21. apríla 753 pred naším letopočtom založili Rím. Po tom, ako brata zavraždil, sa stal jediným panovníkom Ríma. Pomník sa nachádza vo Forum Romanum a tvorí ho podzemná komora so sarkofágom (rakvou) vysokým 1,4 metra a čímsi, čo vyzerá ako oltár. Sarkofág pochádza zo šiesteho storočia pred naším letopočtom.

„Vrhá nové svetlo na históriu Ríma," uviedla riaditeľka parku Alfonsina Russoová na tlačovej konferencii. Taktiež oznámila, že do dvoch rokov otvoria 2500 rokov staré nálezisko pre verejnosť. „Poloha nálezu... hovorí jednoznačne, že to môže byť to, čo starí Rimania považovali za Romulov hrob," píše sa vo vyhlásení archeológov.

Nález by sa podľa archeológov mal považovať za hrobku, nie za pohrebisko, pretože podľa legendy Romulus zmizol v búrke alebo ho senátori zabili a rozrezali na kusy. Podľa parku mohla byť svätyňa pohrebným pamätníkom vytvoreným niekedy po jeho smrti na oslavu jeho kultu a spomienky.

Pamätník bol prvýkrát objavený v roku 1899, rýchlo sa však naň zabudlo, pretože nebol pochopený jeho význam

V tom čase sa v sarkofágu našli hrnčiarske výrobky, ale nenašli sa v ňom sa žiadne kosti. Forum Romanum bolo v antickom Ríme centrom verejného života. Je to obdĺžnikové námestie, kde sa konali slávnosti, víťazné sprievody, súdy, voľby, politické zhromaždenia aj trhy. Okolo pôvodného trhoviska v období od 7. storočia pred n. l. postupne vzniklo množstvo verejných budov, chrámov, víťazných oblúkov a verejných rečnísk. Miesto s pomníkom Romulovi sa nachádza neďaleko hlavného komplexu budov, medzi ktorými je aj senát a rostra, teda pódium pre rečníka, z ktorého sa oznamovali všetky dôležité vyhlásenia.

Podľa rímskej mytológie Romulus a jeho brat - dvojča Remus boli zakladateľmi antického mesta Rím a Rímskej ríše. Oboch bratov v prvých dňoch života dojčila vlčica, ako uvádza povesť.