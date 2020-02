TASR

Dnes o 16:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na halových majstrovstvách SR v atletike nebudú chýbať Volko a Gajanová

V bratislavskom Eláne sa cez víkend uskutočnia halové majstrovstvá Slovenska v atletike.

Na snímke slovenský šprintér Ján Volko — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 21. februára (TASR) - V bratislavskom Eláne sa cez víkend uskutočnia halové majstrovstvá Slovenska v atletike. Predstaví sa na nich kompletná domáca špička vrátane šprintéra Jána Volka.

Atlétom v tomto roku zmenili plány faktory nesúvisiace so športom, pre koronavírus preložili halové majstrovstvá sveta v Číne o rok neskôr. „Mám trochu zmiešané pocity, majstrovstvá Slovenska mali doposiaľ vždy nominačnú príchuť. Boli pre našu absolútnu špičku zväčša posledná príležitosť kvalifikovať sa na halové MS alebo ME, no teraz nimi prakticky ukončíme zimnú sezónu,“ povedal Martin Pupiš, šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) pre oficiálnu stránku.

Volko môže prísť získať cenné body

Napriek tomu sa Volko nepríde do Bratislavy iba ukázať svojim fanúšikom. Môže získať body do svetového rebríčka, ktoré sa mu zídu v nominačnom procese na olympiádu v Tokiu, ak nezabehne limit. „Hoci je Volko vo výbornej forme, tohtoročné výkony ďalších slovenských šprintérov naznačujú, že to víťazstvo pre neho nebude úplne zadarmo,“ poznamenal šéftréner Pupiš.

Najkratší šprint v hale na 60 m má na programe rozbehy v sobotu 22. februára o 15.45, finále už o 16.35. Najlepší slovenský atlét by sa ešte v ten deň mal predstaviť aj v štafete 4x200 metrov v drese tímu Naša atletika. Finále odštartuje o 18.15.

V sobotu bude pútať pozornosť aj disciplína 60 m prek., kde sa predstaví Stanislava Škvarková. Tá sa v tejto sezóne vylepšila už na 8,09 s. Finále je na programe o 16.30. Na tisícpäťstovke žien nastúpi ďalšia účastníčka minuloročných MS v Dauhe Gabriela Gajanová. „Verím, že aj jej prítomnosť pomôže k limitu na juniorské MS nádejným reprezentantkám Elene Duškovej a Líze Hazuchovej,“ podotkol Pupiš.