Deti v Turčianskych Tepliciach sa budú môcť korčuľovať počas prázdnin zadarmo

Jarné prázdniny budú môcť deti z Turčianskych Teplíc využiť na športovanie.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Turčianske Teplice 21. februára (TASR) - Jarné prázdniny budú môcť deti z Turčianskych Teplíc využiť na športovanie. Nadchádzajúci týždeň budú mať zadarmo k dispozícii ľadovú plochu na korčuľovanie, otvorené bude i multifunkčné ihrisko. TASR o tom informovala Jana Fabianová zo sekretariátu primátora.

„Tohtoročná zima nedopraje deťom moc radosti zo snehovej nádielky. Len málo rodín má peniaze na lyžovačky v lyžiarskych strediskách či už na Slovensku alebo v zahraničí. Mesto Turčianske Teplice a Technické služby preto pripravili pre deti aspoň malý prázdninový darček,“ uviedla Fabianová.

Ľadovú plochu budú môcť deti využiť zadarmo každý deň od 9.00 h do 12.00 h. Rovnako mesto sprístupní aj multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy Školská, v pondelok, stredu a vo štvrtok od 9.00 h do 16.00 h a v utorok a v piatok od 9.00 h do 13.00 h.