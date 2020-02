Slováci spomínali na Jána a Martinu. V Bratislave zaplnili Námestie slobody

TASR

Niekoľko tisíc ľudí zaplnilo v piatok podvečer bratislavské Námestie slobody, na ktorom sa konalo spomienkové zhromaždenie Za Jánu a Martinu, za slušnú krajinu.

Na pódiu si zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú pripomenuli pozostalí mladej dvojice, zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko, novinári aj predstavitelia cirkví a kultúrneho života.

Je to hrozný pocit, odkazujú Kuciakovci a Zlatica Kušnírová

„Je hrozný pocit vidieť tváre, počuť hlasy a konfrontovať sa s tými, čo nám zobrali našich anjelov. Nikdy sme však neboli sami, boli ste tu s nami a dávate nám silu,“ bola časť prejavu rodiny Kuciakovcov a Zlatice Kušnírovej. Narážala tak na súdny proces s obžalovanými z vraždy novinára, ktorý sa koná na Špecializovanom trestnom súde.

„Všetkým poctivým ľudom, ktorí vedia, že pravda sa nedá umlčať a pomáhajú nám v našom trápení, chceme vysloviť zo srdca jedno veľké ďakujem,“ ukončila herečka Táňa Pauhofová. Prejav rodiny čítala v ich mene.

Vyzývajú na účasť vo voľbách

Zástupkyne iniciatívy Za slušné Slovensko pripomenuli, že mali od začiatku dve požiadavky, vyšetrenie vraždy a „nová dôveryhodná vláda“. Organizátorka Karolína Farská preto pripomenula nastávajúce parlamentné voľby. Vyzvala rovnako ako všetci účastníci na pódiu na účasť.

„V tejto krajine fungovala mafia," uviedla vo svojom prejave investigatívna novinárka Monika Tódová s tým, že s kolegami budú všetky kauzy sledovať ďalej. „Nenecháme to tak. Ani Ján Kuciak by to tak nenechal,“ doplnila. Spolu s ňou na pódiu stáli aj terajší a bývalí novinári Adam Valček, Xénia Makarová a Zuzana Petková.

Súčasťou programu zhromaždenia boli aj hudobné vystúpenia speváckych zborov, ako aj reperov Veca a Tona S. Slovenskú hymnu zaspieval už tradične Juraj Benetin.

Novinára Jána Kuciaka zavraždili spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).