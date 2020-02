Marián Balázs

Dnes o 20:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Kresťanská aktivistka: Politici klamú, že gay pridy šíria homosexualitu. O potratoch zavádzajú

Ľuďom sa snaží ukázať, ako niektoré strany zneužívajú kresťanstvo v predvolebnom boji. Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bola Veronika Bruncková.

BRATISLAVA 21. februára – Kedysi stála pri vzniku iniciatívy Za slušné Slovensko, dnes sa jej meno spája s novou iniciatívou - Kresťania proti nenávisti. Ľuďom sa snaží ukázať, ako niektoré strany zneužívajú kresťanstvo v predvolebnom boji.

Veronika Bruncková pre Dobré noviny pripomína, že aj pôvodné zhromaždenia Za slušné Slovensko ukázali, že hoci emócia hnevu bola silná, potrebovali ukázať, že „za tú pravdu a za to dobro sa môžeme postaviť aj pokojne“. Dodáva, že to bola iniciatíva všetkých – kresťanov, nekresťanov a všetci tam boli spoločne.

Dnes tu podľa nej však máme špecifickú hrozbu. „Niektorí aj predstavitelia cirkvi sa spájajú so stranou ĽSNS, zároveň táto strana a strana Vlasť používajú kresťanské hodnoty na to, aby predstavovali seba samých, a zneužívajú ich,“ vysvetlila v talkšou KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom Veronika Bruncková. Cítila, že ako kresťania sa potrebujú ozvať, keď im to kresťanstvo, symboly a rétoriku chcú ukradnú.

Kresťanstvo zneužívajú viacerí

„Povedali si, že spolu chcú zabrániť tomu, aby niektorí veriaci vo voľbách uverili klamstvám, ktoré šíria tieto dve strany a aby ich volili len preto, že sa tvária ako kresťania,“ hovorí, no zároveň si nemyslí, že kresťanstvo zneužívajú iba tieto dve strany.

„Kresťanské hodnoty vo verejnom diskurze sa obrátili len na potraty a registrované partnerstvá. Každý, kto tieto témy vybičuje a vybičuje emócie, získa politické body. Práve ĽSNS na týchto témach postavilo to, že šíria strach medzi ľudí, klamú o tom, že sem prídu migranti, šíri sa tu homosexualita každým pridom a podobne. Práve títo ľudia sa boja, že ak ich niekto neochráni – nejaký nový politik, vodca – tak o tieto hodnoty prídu,“ tvrdí Bruncková.

Dodáva, že ďalším dôvodom vzostupu týchto strán je to, že ľudia sú sklamaní z vlády a že veci v štáte nefungujú. Pre nich tak prišiel niekto, kto povedal, že to vie zmeniť – nepovedal síce konkrétne riešenia, ale ľudia uverili emóciám.

Chcú pokojne a slušne diskutovať

Založili skupinu, v ktorej kresťania, ktorých tieto témy trápia, diskutujú aj s predstaviteľmi týchto strán a snažia sa im to vysvetliť. „Snažia sa pokojnou, slušnou diskusiou s nimi debatovať,“ hovorí. Cieľom je do volieb otvoriť oči čo najviac nerozhodnutým voličom.

„Táto celá debata, ktorá ide proti nejakému vykonštruovanému, zlému liberalizmu, vznikla práve v parlamente. Mnoho zo zákonov, ktoré boli podávané v parlamente, bolo postavené na hranu – tú sú dve zákopové vojny, a jedna alebo druhá strana ju ide vyhrať,“ vysvetľuje, ako sa pre mnohých z liberalizmu stal nepriateľ. Podľa Brunckovej je úlohou každého z nás do toho diskurzu prinášať zdravú debatu.

Pripomína, že kresťanstvo malo v každom veku výzvy a ide o to, ako na ne reaguje: „Je veľmi jednoduché, keď niekto nesúhlasí s mojím názorom, zaškatuľkovať ho a označiť za nepriateľa. Oveľa ťažšie je si s ním sadnúť, a možno viac počúvať ako presadzovať svoj názor.“

Viac by sa mali ozývať aj veriaci

Cirkev tvoria nielen klerici, ale aj bežní veriaci. Práve tí sa podľa nej majú oveľa viac ozývať, keď sa niečo deje. „Ak bude viac veriacich apelovať na týchto svojich ‚predstavených‘," hovorí o možnom riešení. Takto už riešili kňaza Mariána Kuffu, pričom samotná cirkev následne vydala stanovisko, že kňazi sa nemajú zapájať do politického diania.

Veronika Bruncková strávila istú chvíľu aj v Austrálii, krajine, ktorú by označila za liberálnejšiu, no zároveň so „živou cirkvou". „Farnosť, kde som ja chodila, organizovala rôzne diskusie," tvrdí.

Cirkev tam má pritom rôzne problémy. „Mnohí kňazi tam boli obvinení aj zo sexuálneho zneužívania. Tieto veci treba jasne pomenovať a netreba si predtým zakrývať oči, že sa to tam nedeje. Zároveň do toho kostola prichádzalo množstvo ľudí, ktorí tam boli radi a mali tam svojich priateľov. To je to, čo môže cirkev vytvárať," upozorňuje.

Všetko to máme v rukách

Posledné dva roky od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vníma ako ťažké. Začali ťažko, potom prišla nádej v podobe námestí. „To zlo, ktoré sa tu roky budovalo, bude potrebovať dlhú dobu na to, aby sa celé odkrylo na to, aby bolo vyriešené a aby sme sa ako krajina posunuli vpred," myslí si Bruncková.

Ešte je vraj pred nami dlhá cesta. „Stále potrebujeme ten proces sledovať, pretože nikdy nevieme, či aj nová vláda, ktorá tam bude, na to nepozabudne. Verím, že nie, je to tak obrovská vec v celej spoločnosti, ale nechceme, aby niekto politicky stopoval niektoré kroky polície," tvrdí a dodáva, že dôveryhodná vláda tam teraz nie je, môže však byť po voľbách, a to už majú v rukách Slováci.

Viac sa dozviete v priloženom videorozhovore.