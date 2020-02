Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní V keramike piekli chlieb už naše staré mamy. Katka vyrába rozprávkovo krásnu keramiku a tento zvyk znova vracia do módy

Keramiku na varenie a pečenie používali už naše staré mamy, práve pre jej schopnosť nakumulovať, udržať a odovzdať teplo.

Katarína vyrába nádoby na pečenie. — Foto: Archív Katarína Tesař

BRATISLAVA 23. februára - Spočiatku bola keramika iba jej relaxom popri práci, neskôr jej však učarovala natoľko, že sa rozhodla vybudovať si vlastný ateliér a venovať sa jej naplno. Katarína Tesař vyrába nádherné nádoby na pečenie chleba, ktoré sú inšpirované prírodou a ľudovými motívmi. Okrem toho, chlebíky aj rada pečie. Tvrdí, že to nie je tak časovo náročné, ako by sa mohlo zdať. Podľa jej slov pri kváskovaní je to všetko len o načasovaní a je mnoho receptov, pri ktorých netreba stáť a strážiť chlieb.

Hlina nemá takmer žiadne limity

Živíte sa výrobou keramiky, či ju robíte popri práci?

Ateliér sa mi podarilo otvoriť v roku 2016, odvtedy sa keramike venujem naplno. Bol to vtedy veľký krok do neznáma a mnoho ľudí okolo mňa nerozumelo môjmu rozhodnutiu, napriek tomu som veľmi vďačná, že som sa do toho pustila. Dnes môžem s radosťou povedať, že ma keramika nielen baví a napĺňa, ale aj živí.

Čím vám výroba keramiky učarovala?

V keramike sa spája viacero krásnych a vzácnych vecí súčasne. Jednou z nich je, že človek hneď vidí výsledok svojej práce, ktorý je doslova hmotný a hmatateľný. Toto sa, žiaľ, pri viacero súčasných zamestnaniach povedať nedá. Tento okamih prekvapenia a uvedomenia - čo všetko naše ruky a my dokážeme, je aj najčastejším „aha momentom“ návštevníkov mojich kurzov. Ďalšou úžasnou vecou je, akú širokú paletu možností, techník a fantázie môžete pri práci s hlinou použiť. Zo všetkých materiálov je práve hlina tým, ktorý je dokonale tvárny a nemá takmer žiadne limity.

S kváskovaním prišla prvá nádoba na pečenie

Ako ste sa dostali k výrobe foriem na chleba?

Začalo to tak, že som od kamarátky dostala kvások. Varovala ma, že kváskovanie je prudko návykové a veru mala pravdu. Tak ako pri keramike, aj pri pečení som sa pustila do experimentovania a objavovania nových receptov. Zakrátko som dospela k potrebe vytvoriť si nádobu na pečenie, ktorá by chlieb nielen podržala (keďže mnohé alternatívne múky, ako napr. špaldová nedržia tvar), ale mu aj pri pečení odovzdala potrebné vlastnosti, ako nadýchanosť, chrumkavosť a podobne. A tak vznikla moja prvá forma na chlieb.

Katarína tvrdí, že keramika je tak trochu mágia, keď z beztvarej hmoty vzniká niečo krásne a užitočné. — Foto: Archív/ Katarína Tesář.

Chlebík pri pečení v keramike je nadýchanejší

V čom je výhoda pečenia chleba v keramike oproti plechu, či jenskému sklu?

Keramiku na varenie a pečenie používali už naše staré mamy, práve pre jej schopnosť nakumulovať, udržať a odovzdať teplo. Chlebík pri pečení vo forme krásne narastie, bude nadýchanejší a zároveň získa skvelú chrumkavú kôrku.

Nie sú formy zložité na údržbu?

Formy je možné umývať aj v umývačke riadu, takže sú veľmi jednoduché na údržbu.

Koľko vydrží asi jedná forma?

Keramika je jeden z najtrvácnejších materiálov vyrobených ľudskou rukou, zub času sa do nej tak ľahko nezahryzne. Najstaršie nájdené keramické diela majú dokonca vyše 30 000 rokov. Verím, že moje diela vydržia nielen po celý život, ale aj mnoho generácií.

Inšpruje ju príroda a ľudové motívy

Ako zvoliť tú správnu veľkosť a tvar formy na chlebík?

Pokiaľ už pečiete a používate ošatku, je najjednoduchšie zosúladiť formu s vašou obľúbenou ošatkou. V ponuke mám viacero tvarov a veľkostí zladených podľa najčastejších ošatiek na trhu a keby ste medzi nimi nenašli tú pravú pre seba, viem vyrobiť formu aj presne na mieru podľa želania. Pokiaľ s pečením len začínate alebo ošatku nepoužívate - vtedy je dobré sa zamyslieť, koľko stravníkov máte doma a aký veľký chlieb budete najčastejšie piecť - mám v ponuke aj menšie formy pre 1-2 člennú domácnosť aj maxi formu pre veľkú početnú rodinu. Čo sa týka tvaru, to je najmä vec osobných preferencií - niekto má radšej guľatý chlieb a niekto zas oválny, lebo má rovnomerné krajce, ktoré sa ľahšie zabalia deťom na desiatu.

Každá forma je jedinečné dielo, kde beriete inšpiráciu?

Mojou inšpiráciou je najčastejšie príroda a slovenské ľudové motívy.

Nie je chlieb ako chlieb

Aký máte obľúbený chlieb?

Mám rada pestrú kuchyňu, preto najradšej striedam recepty - od ľahších nadýchanejších pšenično-ražných, špaldových či zemiakových chlebíkov až po celozrnné a nevšednejšie ako chlieb s vlašskými orechami, kefírom, pivom či olivami. Môj muž je pravým opakom, ten by dokázal celý týždeň jesť ten istý - tmavý ražný chlieb.

Kupujete si ešte niekedy chlieb v obchode, ak áno, tak prečo?

Spočiatku som to striedala a keď som nestíhala piecť, chlieb som kúpila v obchode. Neskôr som však zistila, že je veľký rozdiel medzi tým, aký účinok má na naše zdravie a trávenie kváskový doma upečený chlieb a chlieb z obchodu, hoci sa tiež neraz tváril ako kváskový. Dala som si výzvu, že skúsim nejakú dobu chlieb a pečivo vôbec nekupovať a zistila som, že to nie je nič neuskutočniteľné. S kváskovaním je to všetko len o načasovaní a je mnoho receptov, pri ktorých netreba stáť, strážiť chlieb a neustále prekladať. Často využívam chladničkové kysnutie a kým som v práci chlebík nakysne a večer ho len upečiem. Rovnako je viacero receptov, kedy netreba robiť rozkvas - ráno si všimnete, že sa míňa chlieb, zamiesite a ešte v ten deň je chlebík hotový. Dokonca som objavila už aj recepty, kedy môžete zamiesiť, dať cesto do chladničky, odísť na víkend preč a po návrate ho môžete rovno upiecť.